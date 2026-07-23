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Как наполнены водохранилища в Крыму - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Как наполнены водохранилища в Крыму
Как наполнены водохранилища в Крыму - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Как наполнены водохранилища в Крыму
В Крыму водохранилища естественного стока наполнены наполнены на 100%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор предприятия "Вода Крыма" Максим... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T19:59
2026-07-23T19:59
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водохранилища крыма
максим новик
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму водохранилища естественного стока наполнены наполнены на 100%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.В наливных водохранилищах также пополнились запасы, добавил он, и ситуация не вызывает волнений.При этом осадки зимой и весной пополнили в том числе и подземные скважины, добавил он."Мы видим и контролируем эти дебеты. Они стабильные... Проблем в этом плане нет", – подытожил Новик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта входит в график: что с водой на Южном берегу Крыма Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей Как не перегреться в жару
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Как наполнены водохранилища в Крыму

В Крыму все водохранилища естественного стока наполнены на 100% – "Вода Крыма"

19:59 23.07.2026
 
© РИА Новости КрымАлуштинское водохранилище
Алуштинское водохранилище - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму водохранилища естественного стока наполнены наполнены на 100%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.

"Водохранилища естественного стока на 100% наполнены. Даже Изобильненское, которое обслуживает Алушту. Поступления воды в него было больше, чем мы брали. То есть был положительный приток даже сейчас, в экватор лета... И продолжающиеся дожди периодически нам тоже пополняют водохранилища", – сказал Новик.

В наливных водохранилищах также пополнились запасы, добавил он, и ситуация не вызывает волнений.
"У нас спокойно абсолютно - Керчь. По Феодосии немножко запасов поменьше, но там мы очень рассчитываем на тракт водоподачи, который подает артезианскую воду. Поэтому ситуация спокойная", – уточнил Новик.
При этом осадки зимой и весной пополнили в том числе и подземные скважины, добавил он.
"Мы видим и контролируем эти дебеты. Они стабильные... Проблем в этом плане нет", – подытожил Новик.
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