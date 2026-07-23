https://crimea.ria.ru/20260723/gotov-sani-letom-v-sevastopole-proveryayut-sistemy-otopleniya-1157890761.html

Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления

Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления

Севастопольская управляющая компания "Центр", которая обслуживает 647 домов, провела опрессовку системы отопления. Проверку успешно прошли уже более 337 зданий. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T08:55

2026-07-23T08:55

2026-07-23T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Севастопольская управляющая компания "Центр", которая обслуживает 647 домов, провела опрессовку системы отопления. Проверку успешно прошли уже более 337 зданий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Сейчас проходит плановая летняя проверка труб под давлением – специалисты выявляют слабые места в трубопроводе до того, как система заработает в полную силу. Носков пояснил, что сам процесс устроен достаточно просто: систему, включая все стояки, тщательно промывают до тех пор, пока вода не станет чистой, затем трубы заполняют холодной водой и создают повышенное давление с помощью насоса.В конце июня сообщалось, что котельные и тепловые пункты Крыма на 27% готовы к отопительному сезону. Также председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявлял, что систему теплоснабжения Крыма должны привести в готовность к 1 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зимеГде в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почемуКак в Крыму определяют готовность домов к зиме

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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