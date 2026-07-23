Рейтинг@Mail.ru
Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260723/gotov-sani-letom-v-sevastopole-proveryayut-sistemy-otopleniya-1157890761.html
Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления
Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления
Севастопольская управляющая компания "Центр", которая обслуживает 647 домов, провела опрессовку системы отопления. Проверку успешно прошли уже более 337 зданий. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T08:55
2026-07-23T08:55
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
отопление
отопительный сезон в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119496749_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_62a277841da66806eb0407992995f5ef.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Севастопольская управляющая компания "Центр", которая обслуживает 647 домов, провела опрессовку системы отопления. Проверку успешно прошли уже более 337 зданий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Сейчас проходит плановая летняя проверка труб под давлением – специалисты выявляют слабые места в трубопроводе до того, как система заработает в полную силу. Носков пояснил, что сам процесс устроен достаточно просто: систему, включая все стояки, тщательно промывают до тех пор, пока вода не станет чистой, затем трубы заполняют холодной водой и создают повышенное давление с помощью насоса.В конце июня сообщалось, что котельные и тепловые пункты Крыма на 27% готовы к отопительному сезону. Также председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявлял, что систему теплоснабжения Крыма должны привести в готовность к 1 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зимеГде в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почемуКак в Крыму определяют готовность домов к зиме
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119496749_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9439452aa8c5371a4ba637a17198b805.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, отопление, отопительный сезон в крыму
Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления

В 337 домах Севастополя проверили систему отопления

08:55 23.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота системы отопления. Архивное фото
Работа системы отопления. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Севастопольская управляющая компания "Центр", которая обслуживает 647 домов, провела опрессовку системы отопления. Проверку успешно прошли уже более 337 зданий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

"Всего в управлении компании находится 647 жилых домов, из которых 595 подключены к центральному отоплению. На сегодняшний день проверку успешно прошли уже более 337 зданий", – отметили в пресс-службе.

Сейчас проходит плановая летняя проверка труб под давлением – специалисты выявляют слабые места в трубопроводе до того, как система заработает в полную силу.

"Такая проверка необходима, чтобы зимой не случилось прорывов труб или перебоев с теплом из-за скрытых засоров в коммуникациях. Отопительный сезон начнется только осенью, но подготовку к нему начинаем заранее, следуя принципу "готовь сани летом", – рассказал заместитель главного инженера УК "Центр" Дмитрий Носков.

Носков пояснил, что сам процесс устроен достаточно просто: систему, включая все стояки, тщательно промывают до тех пор, пока вода не станет чистой, затем трубы заполняют холодной водой и создают повышенное давление с помощью насоса.
В конце июня сообщалось, что котельные и тепловые пункты Крыма на 27% готовы к отопительному сезону. Также председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявлял, что систему теплоснабжения Крыма должны привести в готовность к 1 октября.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме
Где в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему
Как в Крыму определяют готовность домов к зиме
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяОтоплениеОтопительный сезон в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Лавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием
08:55Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления
08:39Над Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотника
08:27ВС России разгромили вражеский пункт запуска БПЛА на правом берегу Днепра
08:18Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников
08:12Лавров и Рубио провели встречу в Маниле
07:55Удары по Одессе продолжались всю ночь – повреждена инфраструктура
07:40В Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены
07:34Ситуация на Ближнем Востоке может угрожать энергетической безопасности - МИД РФ
07:08Воронежская область под ударом ВСУ - есть пострадавшие
06:57Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнение
06:41Объект ТЭК горит в Ульяновской области после атаки беспилотников
06:25Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг
06:06Новости Севастополя: в городе отразили очередную атаку с воздуха
00:01Сильные ливни с крупным градом и шквалистый ветер: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 июля
23:07Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день
22:52Из России выдворили более 360 враждебных иностранных организаций
22:41Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля
22:21Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады
Лента новостейМолния