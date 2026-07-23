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Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления
Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления
Севастопольская управляющая компания "Центр", которая обслуживает 647 домов, провела опрессовку системы отопления. Проверку успешно прошли уже более 337 зданий. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T08:55
2026-07-23T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Севастопольская управляющая компания "Центр", которая обслуживает 647 домов, провела опрессовку системы отопления. Проверку успешно прошли уже более 337 зданий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Сейчас проходит плановая летняя проверка труб под давлением – специалисты выявляют слабые места в трубопроводе до того, как система заработает в полную силу. Носков пояснил, что сам процесс устроен достаточно просто: систему, включая все стояки, тщательно промывают до тех пор, пока вода не станет чистой, затем трубы заполняют холодной водой и создают повышенное давление с помощью насоса.В конце июня сообщалось, что котельные и тепловые пункты Крыма на 27% готовы к отопительному сезону. Также председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявлял, что систему теплоснабжения Крыма должны привести в готовность к 1 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зимеГде в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почемуКак в Крыму определяют готовность домов к зиме
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Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления
В 337 домах Севастополя проверили систему отопления
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Севастопольская управляющая компания "Центр", которая обслуживает 647 домов, провела опрессовку системы отопления. Проверку успешно прошли уже более 337 зданий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
"Всего в управлении компании находится 647 жилых домов, из которых 595 подключены к центральному отоплению. На сегодняшний день проверку успешно прошли уже более 337 зданий", – отметили в пресс-службе.
Сейчас проходит плановая летняя проверка труб под давлением – специалисты выявляют слабые места в трубопроводе до того, как система заработает в полную силу.
"Такая проверка необходима, чтобы зимой не случилось прорывов труб или перебоев с теплом из-за скрытых засоров в коммуникациях. Отопительный сезон начнется только осенью, но подготовку к нему начинаем заранее, следуя принципу "готовь сани летом", – рассказал заместитель главного инженера УК "Центр" Дмитрий Носков.
Носков пояснил, что сам процесс устроен достаточно просто: систему, включая все стояки, тщательно промывают до тех пор, пока вода не станет чистой, затем трубы заполняют холодной водой и создают повышенное давление с помощью насоса.
В конце июня сообщалось, что котельные и тепловые пункты Крыма на 27% готовы
к отопительному сезону. Также председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявлял, что систему теплоснабжения Крыма должны привести
в готовность к 1 октября.
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