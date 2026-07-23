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Где заправиться топливом в Севастополе в пятницу

Где заправиться топливом в Севастополе в пятницу - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Где заправиться топливом в Севастополе в пятницу

В пятницу, 24 июля, на пяти автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров на одну машину. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T21:48

2026-07-23T21:48

2026-07-23T21:48

севастополь

топливо

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дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 24 июля, на пяти автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров на одну машину. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В свободной продаже можно будет приобрести дизельное топливо NP, лимит – 40 литров на машину.Заправка пропан-бутаном будет возможна только для поверенных баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллона запрещена, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стабилизировали логистику доставки топливаТрудности на топливном рынке носят временный характер – ПутинСитуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт

севастополь

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2026

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