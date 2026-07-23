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Где заправиться топливом в Севастополе в пятницу - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Где заправиться топливом в Севастополе в пятницу
Где заправиться топливом в Севастополе в пятницу - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Где заправиться топливом в Севастополе в пятницу
В пятницу, 24 июля, на пяти автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров на одну машину. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T21:48
2026-07-23T21:48
севастополь
топливо
топливо в крыму
азс
бензин
михаил развожаев
новости севастополя
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 24 июля, на пяти автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров на одну машину. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В свободной продаже можно будет приобрести дизельное топливо NP, лимит – 40 литров на машину.Заправка пропан-бутаном будет возможна только для поверенных баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллона запрещена, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стабилизировали логистику доставки топливаТрудности на топливном рынке носят временный характер – ПутинСитуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт
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севастополь, топливо, топливо в крыму, азс, бензин, михаил развожаев, новости севастополя, дефицит топлива в крыму
Где заправиться топливом в Севастополе в пятницу

В Севастополе 24 июля на пяти АЗС будут отпускать по 40 литров бензина на машину

21:48 23.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В пятницу, 24 июля, на пяти автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров на одну машину. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Лимит 40 литров по QR-коду завтра будет действовать на 5 АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, Таврида-1, Таврида-2", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.

В свободной продаже можно будет приобрести дизельное топливо NP, лимит – 40 литров на машину.
Заправка пропан-бутаном будет возможна только для поверенных баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллона запрещена, добавил губернатор.
"Если вы получили код на пропан-бутан, то заправить газ в баллоны можно будет только на одной АЗС на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров", - отметил градоначальник.
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СевастопольТопливоТопливо в КрымуАЗСБензинМихаил РазвожаевНовости СевастополяДефицит топлива в Крыму
 
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