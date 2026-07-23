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Где в Севастополе свободно купить бензин в четверг - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Где в Севастополе свободно купить бензин в четверг
Где в Севастополе свободно купить бензин в четверг - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Где в Севастополе свободно купить бензин в четверг
В Севастополе в четверг бензин можно свободно купить на восьми автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T10:48
2026-07-23T10:48
бензин
дефицит топлива в крыму
топливо
топливо в крыму
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг бензин можно свободно купить на восьми автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Адреса заправок:- АЗС 60 Качинское шоссе, 2 – АИ-95 Ultra;- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б – АИ-92, АИ-95 Ultra;- АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 – АИ-95 Ultra;- АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 – АИ-92, АИ-95 Ultra;- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 – АИ-95 Ultra;- АЗС 84, проспект Столетовский, 5 – АИ-95 Ultra;- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 – АИ-95 Ultra;- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 – АИ-92, АИ-95 UltraэЗаправить можно 20 литров в одну машину, продажа в канистры запрещена, напомнил губернатор.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублейТрудности на топливном рынке носят временный характер – ПутинСитуация с логистикой в Крыму выравнивается – эксперт
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РИА Новости Крым
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бензин, дефицит топлива в крыму, топливо, топливо в крыму, севастополь, новости севастополя
Где в Севастополе свободно купить бензин в четверг

В Севастополе в четверг продают бензин на восьми заправках – Развожаев

10:48 23.07.2026
 
© РИА Новости КрымЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг бензин можно свободно купить на восьми автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С 10:00 на 8 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок АИ-92, АИ-95 Ultra", – проинформировал губернатор.

Адреса заправок:

- АЗС 60 Качинское шоссе, 2 – АИ-95 Ultra;
- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б – АИ-92, АИ-95 Ultra;
- АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 – АИ-95 Ultra;
- АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 – АИ-92, АИ-95 Ultra;
- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 – АИ-95 Ultra;
- АЗС 84, проспект Столетовский, 5 – АИ-95 Ultra;
- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 – АИ-95 Ultra;
- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 – АИ-92, АИ-95 Ultraэ
Заправить можно 20 литров в одну машину, продажа в канистры запрещена, напомнил губернатор.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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БензинДефицит топлива в КрымуТопливоТопливо в КрымуСевастопольНовости Севастополя
 
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