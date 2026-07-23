https://crimea.ria.ru/20260723/gde-v-krymu-vodu-nachnut-podavat-kruglosutochno-i-gde-sokhranyat-grafiki--1157901902.html

Где в Крыму воду начнут подавать круглосуточно и где сохранят графики

Где в Крыму воду начнут подавать круглосуточно и где сохранят графики - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Где в Крыму воду начнут подавать круглосуточно и где сохранят графики

В Крыму на круглосуточную подачу воды к концу недели специалистам удалось выйти в Армянске, а также в Нижнегорском и Советском районах. Ряд других продолжают... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T20:46

2026-07-23T20:46

2026-07-23T20:46

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общество

армянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму на круглосуточную подачу воды к концу недели специалистам удалось выйти в Армянске, а также в Нижнегорском и Советском районах. Ряд других продолжают получать воду по графику утром и вечером. Об этом сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.В Армянске, где на протяжении двух недель воду давали по графику – только один раз в сутки, удалось выйти на круглосуточное водоснабжение, сказал Новик.Также, по его словам, в Нижнегорском и Советском районах при наличии электроснабжения резервуары наполняются водой, и она подается населению "практически круглосуточно".В Красноперекопске и Красноперекопском районе электроснабжение тоже восстановлено, однако напряжение невысокое, поэтому, чтобы не перегружать систему, работают на генераторах и подают воду жителям дважды в сутки: утром и вечером, по 3-4 часа в каждый период.В Красногвардейском районе пока придерживаются графика."Достаточно большой район для нас. Это порядка 200 источников водоснабжения. Практически в каждом селе по 1-2 скважины имеется. Работаем по графику – так же утро – вечер. Несмотря на то, что энергоснабжение есть, не перегружаем систему, работаем от генераторов – их больше 60 по всему району", – рассказал Новик.При этом по всему Крыму работает больше 50 автоцистерн с водой, добавил он.В каждом районе Крыма, по словам Новика, системы водоснабжения индивидуальные, поэтому специалистам приходится подстраиваться, используя разные средства и способы.Ранее Новик рассказал, как удалось исправить ситуацию с водоснабжением Южного берега Крыма, в частности в Ялте и Алуште.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотниковЛенобласть передала Крыму 10 дизель-генераторовАварийный участок водовода в Евпатории готов на 99%

армянск

нижнегорский район

советский район

раздольненский район крыма

красногвардейский район

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