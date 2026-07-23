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Где в Крыму воду начнут подавать круглосуточно и где сохранят графики
Где в Крыму воду начнут подавать круглосуточно и где сохранят графики - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Где в Крыму воду начнут подавать круглосуточно и где сохранят графики
В Крыму на круглосуточную подачу воды к концу недели специалистам удалось выйти в Армянске, а также в Нижнегорском и Советском районах. Ряд других продолжают... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T20:46
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водоснабжение
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму на круглосуточную подачу воды к концу недели специалистам удалось выйти в Армянске, а также в Нижнегорском и Советском районах. Ряд других продолжают получать воду по графику утром и вечером. Об этом сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.В Армянске, где на протяжении двух недель воду давали по графику – только один раз в сутки, удалось выйти на круглосуточное водоснабжение, сказал Новик.Также, по его словам, в Нижнегорском и Советском районах при наличии электроснабжения резервуары наполняются водой, и она подается населению "практически круглосуточно".В Красноперекопске и Красноперекопском районе электроснабжение тоже восстановлено, однако напряжение невысокое, поэтому, чтобы не перегружать систему, работают на генераторах и подают воду жителям дважды в сутки: утром и вечером, по 3-4 часа в каждый период.В Красногвардейском районе пока придерживаются графика."Достаточно большой район для нас. Это порядка 200 источников водоснабжения. Практически в каждом селе по 1-2 скважины имеется. Работаем по графику – так же утро – вечер. Несмотря на то, что энергоснабжение есть, не перегружаем систему, работаем от генераторов – их больше 60 по всему району", – рассказал Новик.При этом по всему Крыму работает больше 50 автоцистерн с водой, добавил он.В каждом районе Крыма, по словам Новика, системы водоснабжения индивидуальные, поэтому специалистам приходится подстраиваться, используя разные средства и способы.Ранее Новик рассказал, как удалось исправить ситуацию с водоснабжением Южного берега Крыма, в частности в Ялте и Алуште.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотниковЛенобласть передала Крыму 10 дизель-генераторовАварийный участок водовода в Евпатории готов на 99%
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Где в Крыму воду начнут подавать круглосуточно и где сохранят графики
В трех районах на севере Крыма удалось восстановить круглосуточную подачу воды – Новик
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму на круглосуточную подачу воды к концу недели специалистам удалось выйти в Армянске, а также в Нижнегорском и Советском районах. Ряд других продолжают получать воду по графику утром и вечером. Об этом сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.
В Армянске, где на протяжении двух недель воду давали по графику – только один раз в сутки, удалось выйти на круглосуточное водоснабжение, сказал Новик.
"Там особенно выстроена система водоснабжения, поэтому подавали воду на 5-6 часов в сутки. Даже при полном отсутствии электроснабжения вода подавалась: работали на дизель-генераторах. А сейчас восстановлено электроснабжение населения, и мы смогли выйти на круглосуточную подачу воды по Армянску", – сказал Новик.
Также, по его словам, в Нижнегорском и Советском районах при наличии электроснабжения резервуары наполняются водой, и она подается населению "практически круглосуточно".
В Красноперекопске и Красноперекопском районе электроснабжение тоже восстановлено, однако напряжение невысокое, поэтому, чтобы не перегружать систему, работают на генераторах и подают воду жителям дважды в сутки: утром и вечером, по 3-4 часа в каждый период.
"Раздольненский район – там, где можем запускать от штатного энергоснабжения наши насосные станции, работаем круглосуточно. Где это невозможно сделать, работаем по графику: утром и вечером", – добавил Новик.
В Красногвардейском районе пока придерживаются графика.
"Достаточно большой район для нас. Это порядка 200 источников водоснабжения. Практически в каждом селе по 1-2 скважины имеется. Работаем по графику – так же утро – вечер. Несмотря на то, что энергоснабжение есть, не перегружаем систему, работаем от генераторов – их больше 60 по всему району", – рассказал Новик.
При этом по всему Крыму работает больше 50 автоцистерн с водой, добавил он.
"Мы в большей степени в этот период решили сделать акцент на подвоз воды... Причем, учитывая наши возможности, манипулируем процессами: из одного региона перегоняем в другой по мере необходимости и приоритетности", – отметил директор "Воды Крыма".
В каждом районе Крыма, по словам Новика, системы водоснабжения индивидуальные, поэтому специалистам приходится подстраиваться, используя разные средства и способы.
"Где-то мы, как на Южном берегу Крыма, привязаны к работе канализационных насосных станций... Где-то работаем от сети, где-то от генераторов. Поэтому инструменты – да. Работа дизель-генераторов – да. Подвоз воды – да. Все инструменты, все средства мы используем", – резюмировал он.
Ранее Новик рассказал
, как удалось исправить ситуацию с водоснабжением Южного берега Крыма, в частности в Ялте и Алуште.
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