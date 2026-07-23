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Еще один населенный пункт в ДНР освобожден

Еще один населенный пункт в ДНР освобожден - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Еще один населенный пункт в ДНР освобожден

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T11:49

2026-07-23T11:49

2026-07-23T12:38

россия

вооруженные силы россии

новости сво

донецкая народная республика (днр)

группировка войск "центр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий, добавили в ведомстве.22 июля в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. 21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль РоссииВойска РФ находятся менее чем в 5 километрах от КраматорскаРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении

россия

донецкая народная республика (днр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы россии, новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "центр"