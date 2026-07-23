Рейтинг@Mail.ru
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260723/esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-osvobozhden-1157902938.html
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T11:49
2026-07-23T12:38
россия
вооруженные силы россии
новости сво
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "центр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133794655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc1e9a77eaa2e4948baf4181d620e297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий, добавили в ведомстве.22 июля в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. 21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль РоссииВойска РФ находятся менее чем в 5 километрах от КраматорскаРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
россия
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133794655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e4f6f8ca05d0b6ef9b9913ff920f705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вооруженные силы россии, новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "центр"
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден

Армия России освободила Белицкое в Донецкой Народной Республике

11:49 23.07.2026 (обновлено: 12:38 23.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки "Центр" освобожден населенный пункт Белицкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий, добавили в ведомстве.
22 июля в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. 21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска
Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
 
РоссияВооруженные силы РоссииНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Новости СВО: армия РФ громит подразделения врага
13:25Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены
13:03Последствия шторма на Южном берегу Крыма ликвидируют более 100 человек
13:00В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены
12:54Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море
12:50Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело
12:40Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков
12:32Взрыв газа в Подмосковье: обнаружен погибший
12:25В украинских портах остановлено судоходство - СМИ
12:15Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружием
12:01На юге Крыма бушует непогода: подтоплены дома, на дорогу сошел сель
11:54Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя
11:49Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
11:42Уникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр"
11:28Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили
11:17В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения
11:09Взрыв газа прогремел в жилом доме в Подмосковье – ранены трое
11:00Сель сошел на трассу Ялта – Севастополь
10:49В Крыму выросло число погибших и раненных в ходе вражеской атаки
10:48Где в Севастополе свободно купить бензин в четверг
Лента новостейМолния