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Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T11:49
2026-07-23T11:49
2026-07-23T12:38
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вооруженные силы россии
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группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий, добавили в ведомстве.22 июля в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. 21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль РоссииВойска РФ находятся менее чем в 5 километрах от КраматорскаРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы россии, новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "центр"
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
Армия России освободила Белицкое в Донецкой Народной Республике
11:49 23.07.2026 (обновлено: 12:38 23.07.2026)