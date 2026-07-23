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ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева
ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева - РИА Новости Крым, 23.07.2026
ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева
В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали помощник президента РФ Владимир Мединский и министр спорта России Михаил Дегтярев. Документ опубликован в... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T23:20
2026-07-23T23:20
2026-07-23T23:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали помощник президента РФ Владимир Мединский и министр спорта России Михаил Дегтярев. Документ опубликован в опубликован в официальном журнале ЕС.Кроме того, в списке генеральный директор "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров - он обвиняется в "подрыве территориальной целостности Украины"; и генеральный директор Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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европейский союз (ес), санкции против россии, владимир мединский, михаил дегтярев, в мире, экономика, новости
ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева
Европейский союз ввел санкции против Мединского и Дегтярева
23:20 23.07.2026 (обновлено: 23:27 23.07.2026)