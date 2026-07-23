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ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева
ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева - РИА Новости Крым, 23.07.2026
ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева
В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали помощник президента РФ Владимир Мединский и министр спорта России Михаил Дегтярев. Документ опубликован в... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T23:20
2026-07-23T23:27
европейский союз (ес)
санкции против россии
владимир мединский
михаил дегтярев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали помощник президента РФ Владимир Мединский и министр спорта России Михаил Дегтярев. Документ опубликован в опубликован в официальном журнале ЕС.Кроме того, в списке генеральный директор "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров - он обвиняется в "подрыве территориальной целостности Украины"; и генеральный директор Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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европейский союз (ес), санкции против россии, владимир мединский, михаил дегтярев, в мире, экономика, новости
ЕС ввел санкции против Мединского и Дегтярева

Европейский союз ввел санкции против Мединского и Дегтярева

23:20 23.07.2026 (обновлено: 23:27 23.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали помощник президента РФ Владимир Мединский и министр спорта России Михаил Дегтярев. Документ опубликован в опубликован в официальном журнале ЕС.
"Следующие лица и компании добавлены в перечень лиц, компаний и учреждений в соответствии с приложением к решению (о санкциях - ред.)... Владимир Ростиславович Мединский... Михаил Владимирович Дегтярев", - сказано в документе.
Кроме того, в списке генеральный директор "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров - он обвиняется в "подрыве территориальной целостности Украины"; и генеральный директор Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров.
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Европейский Союз (ЕС)Санкции против РоссииВладимир МединскийМихаил ДегтяревВ миреЭкономикаНовости
 
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