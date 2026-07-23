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Экс-глава МИД Украины предрек стране перебои с поставками товаров - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Экс-глава МИД Украины предрек стране перебои с поставками товаров
Экс-глава МИД Украины предрек стране перебои с поставками товаров - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Экс-глава МИД Украины предрек стране перебои с поставками товаров
Украину ждут непростые времена с точки зрения бытовых вопросов, а также перебои в обеспечении простых граждан товарами. Такой прогноз сделал бывший министр... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T20:11
2026-07-23T20:11
дмитрий кулеба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Украину ждут непростые времена с точки зрения бытовых вопросов, а также перебои в обеспечении простых граждан товарами. Такой прогноз сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.В четверг, 23 июля, суда перестали заходить в черноморские порты Украины.Накануне крупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, сообщила, что прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области.Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Ранее вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира заявил, что некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на УкраинеКогда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеМощные удары по Одессе: поражен порт и цеха производства дронов
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дмитрий кулеба, украина, в мире, новости, продукты
Экс-глава МИД Украины предрек стране перебои с поставками товаров

Кулеба предрек украинцам непростые времена и перебои с доставкой товаров

20:11 23.07.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Украину ждут непростые времена с точки зрения бытовых вопросов, а также перебои в обеспечении простых граждан товарами. Такой прогноз сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Впереди очень непростые времена с точки зрения бытовой жизни. Раньше ты приходил в супермаркет и все было, и цены были более-менее. А теперь начнутся перебои, потому что будет выбиваться и топиться все", - сказал он в видео, опубликованном в его YouTube-канале.

В четверг, 23 июля, суда перестали заходить в черноморские порты Украины.
Накануне крупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, сообщила, что прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области.
Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре в Одессе и Николаеве, которая используется для в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.
Ранее вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира заявил, что некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут.
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