https://crimea.ria.ru/20260723/dvizhenie-na-trasse-yalta--sevastopol-vozobnovleno-posle-skhodya-selya-1157927450.html

Движение на трассе Ялта – Севастополь возобновлено после сходя селя

Движение на трассе Ялта – Севастополь возобновлено после сходя селя - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Движение на трассе Ялта – Севастополь возобновлено после сходя селя

Движение транспорта на трассе Ялта – Севастополь возобновлено после расчистки сошедшего на дорогу селя. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T21:12

2026-07-23T21:12

2026-07-23T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Движение транспорта на трассе Ялта – Севастополь возобновлено после расчистки сошедшего на дорогу селя. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.На Южном берегу Крыма в четверг в результате сложных погодных условий подтоплены жилые дома. Кроме того, на трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Также сход грунта на дорогу и придомовые участки произошел в Симеизе.В Симеизе спасатели произвели расчистку от грунта территории домовладений и прилегающей к домам дороги.Кроме того, по данным МЧС, восстановлено движение на участке автодороги в поселке Голубой залив, где произошел камнепад. Протяженность завала составила 600 метров.Всего было зафиксировано 8 происшествий, связанных с непогодой, семь из них ликвидированы, добавили в ведомстве.Ранее в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Буря с ливнями и градом накрыла ЮБК - что известноШторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участкиСели блокируют дороги на ЮБК

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