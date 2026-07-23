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Что будет с урожаем зерновых в Крыму в этом году - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Что будет с урожаем зерновых в Крыму в этом году
Что будет с урожаем зерновых в Крыму в этом году - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Что будет с урожаем зерновых в Крыму в этом году
Урожай зерновых в этом году будет достаточным, чтобы обеспечить потребности населения и отрасль животноводства. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T18:21
2026-07-23T18:21
зерно
урожай зерновых культур
владимир паштецкий
крым
новости крыма
сельское хозяйство
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Урожай зерновых в этом году будет достаточным, чтобы обеспечить потребности населения и отрасль животноводства. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.По его словам, всего ожидается собрать около 2,5 - 3 тысяч тонн семенного материала ячменя и пшеницы. Продовольственного зерна для того, чтобы обеспечить людей и животных, также будет достаточно, считает глава профильного института.При этом ученый уверен, что погода не является в сельском хозяйстве ключевым фактором, основное – своевременные и правильные решения по технологиям со стороны властей и сельхозпроизводителей.В начале июля председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк информировал о том, что Крыму убрано 114 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. А благодаря хорошим показателям урожайности, уже намолочено 356 тысяч тонн зерна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму снова испытывает аграриев на прочность – глава МинсельхозаОт зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктовРоссия планирует экспортировать 60 млн тонн зерновых в 2026 году
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РИА Новости Крым
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зерно, урожай зерновых культур, владимир паштецкий, крым, новости крыма, сельское хозяйство
Что будет с урожаем зерновых в Крыму в этом году

Зерна в Крыму будет достаточно для людей и животных – директор сельхоз института

18:21 23.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна, озимое поле
Весна, озимое поле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Урожай зерновых в этом году будет достаточным, чтобы обеспечить потребности населения и отрасль животноводства. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.
"На сегодняшний день средняя урожайность по зерновым от 3,5 до 4,5 тонн (с гектара – ред.). Уборка заканчивается через 5—7 дней. Вал будет хороший", – привел Паштецкий цифры института сельского хозяйства.
По его словам, всего ожидается собрать около 2,5 - 3 тысяч тонн семенного материала ячменя и пшеницы. Продовольственного зерна для того, чтобы обеспечить людей и животных, также будет достаточно, считает глава профильного института.
При этом ученый уверен, что погода не является в сельском хозяйстве ключевым фактором, основное – своевременные и правильные решения по технологиям со стороны властей и сельхозпроизводителей.
В начале июля председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк информировал о том, что Крыму убрано 114 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. А благодаря хорошим показателям урожайности, уже намолочено 356 тысяч тонн зерна.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЗерноУрожай зерновых культурВладимир ПаштецкийКрымНовости КрымаСельское хозяйство
 
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