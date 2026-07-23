Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26%
С начала 2026 года число ДТП на трассе А-290 Новороссийск – Керчь сократилось на 26%
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. За шесть месяцев 2026 года в ряде регионов России снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а смертность на федеральных трассах страны сократилась с начала года на 10,4%. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.
В частности, отмечается заметное сокращение числа аварий на трассе А-290 Новороссийск – Керчь. За первое полугодие 2026-го происшествий стало на 26% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, отметили в правительстве.
Как отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году необходимо снизить смертность в ДТП на дорогах страны в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, а к 2036 году – в 2 раза.
"Добиваться результатов помогает реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого ведется масштабная модернизация дорожной сети, устройство освещения, барьерных ограждений, тротуаров и пешеходных переходов. Мы видим устойчивую положительную динамику и продолжим системную работу по всем направлениям для сохранения набранных темпов", – подчеркнул Хуснуллин.
Ранее сообщалось,что число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми.
Читайте также на РИА Новости Крым: