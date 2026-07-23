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Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26%

Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26% - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26%

За шесть месяцев 2026 года в ряде регионов России снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а смертность на федеральных трассах страны сократилась РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T17:36

2026-07-23T17:36

2026-07-23T17:36

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. За шесть месяцев 2026 года в ряде регионов России снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а смертность на федеральных трассах страны сократилась с начала года на 10,4%. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.Как отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году необходимо снизить смертность в ДТП на дорогах страны в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, а к 2036 году – в 2 раза.Ранее сообщалось,что число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросло число ДТП с участием детейСмертность на дорогах снизилась на 5% - глава РосавтодораВ России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, россия, дтп, правительство россии, новости