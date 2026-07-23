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Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26% - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26%
Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26% - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26%
За шесть месяцев 2026 года в ряде регионов России снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а смертность на федеральных трассах страны сократилась РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T17:36
2026-07-23T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. За шесть месяцев 2026 года в ряде регионов России снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а смертность на федеральных трассах страны сократилась с начала года на 10,4%. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.Как отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году необходимо снизить смертность в ДТП на дорогах страны в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, а к 2036 году – в 2 раза.Ранее сообщалось,что число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросло число ДТП с участием детейСмертность на дорогах снизилась на 5% - глава РосавтодораВ России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде
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марат хуснуллин, россия, дтп, правительство россии, новости
Число ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26%

С начала 2026 года число ДТП на трассе А-290 Новороссийск – Керчь сократилось на 26%

17:36 23.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. За шесть месяцев 2026 года в ряде регионов России снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а смертность на федеральных трассах страны сократилась с начала года на 10,4%. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

В частности, отмечается заметное сокращение числа аварий на трассе А-290 Новороссийск – Керчь. За первое полугодие 2026-го происшествий стало на 26% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, отметили в правительстве.

Как отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году необходимо снизить смертность в ДТП на дорогах страны в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, а к 2036 году – в 2 раза.
"Добиваться результатов помогает реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого ведется масштабная модернизация дорожной сети, устройство освещения, барьерных ограждений, тротуаров и пешеходных переходов. Мы видим устойчивую положительную динамику и продолжим системную работу по всем направлениям для сохранения набранных темпов", – подчеркнул Хуснуллин.
Ранее сообщалось,что число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми.
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Марат ХуснуллинРоссияДТППравительство РоссииНовости
 
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