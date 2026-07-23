Рейтинг@Mail.ru
Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260723/bezekipazhnyy-kater-vsu-razbit-v-chernom-more-1157907255.html
Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море
Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море
Черноморский флот отразил новую атаку ВСУ с моря – один украинский безэкипажный катер разбит в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T12:54
2026-07-23T13:00
черное море
безэкипажные катера
новости сво
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132941135_0:97:1754:1084_1920x0_80_0_0_ca6ebf2dd22ab863b184fe6bb8c05a48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот отразил новую атаку ВСУ с моря – один украинский безэкипажный катер разбит в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.20 июля военнослужащие Черноморского флота ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ. Днем ранее были разбиты еще два БЭКа в Черноморской акватории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132941135_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_b5d5fcd6b345a1daa806cab06c417b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, безэкипажные катера, новости сво, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, потери всу
Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

12:54 23.07.2026 (обновлено: 13:00 23.07.2026)
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот отразил новую атаку ВСУ с моря – один украинский безэкипажный катер разбит в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - сообщается в сводке военного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
20 июля военнослужащие Черноморского флота ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ. Днем ранее были разбиты еще два БЭКа в Черноморской акватории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Черное мореБезэкипажные катераНовости СВОМинистерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Новости СВО: армия РФ громит подразделения врага
13:25Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены
13:03Последствия шторма на Южном берегу Крыма ликвидируют более 100 человек
13:00В Ялте обследуют поврежденную при атаке ВСУ многоэтажку - люди расселены
12:54Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море
12:50Сотрудницы детсада в Сочи истязали малышей – открыто уголовное дело
12:40Ливни на ЮБК: в Ялте выпало больше месячной нормы осадков
12:32Взрыв газа в Подмосковье: обнаружен погибший
12:25В украинских портах остановлено судоходство - СМИ
12:15Рубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружием
12:01На юге Крыма бушует непогода: подтоплены дома, на дорогу сошел сель
11:54Участок трассы Ялта-Севастополь перекрыт из-за схода селя
11:49Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
11:42Уникальные операции на сердце проводят военные медики группировки "Днепр"
11:28Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили
11:17В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения
11:09Взрыв газа прогремел в жилом доме в Подмосковье – ранены трое
11:00Сель сошел на трассу Ялта – Севастополь
10:49В Крыму выросло число погибших и раненных в ходе вражеской атаки
10:48Где в Севастополе свободно купить бензин в четверг
Лента новостейМолния