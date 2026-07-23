https://crimea.ria.ru/20260723/bezekipazhnyy-kater-vsu-razbit-v-chernom-more-1157907255.html

Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море

Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море

Черноморский флот отразил новую атаку ВСУ с моря – один украинский безэкипажный катер разбит в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T12:54

2026-07-23T12:54

2026-07-23T13:00

черное море

безэкипажные катера

новости сво

министерство обороны рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот отразил новую атаку ВСУ с моря – один украинский безэкипажный катер разбит в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.20 июля военнослужащие Черноморского флота ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ. Днем ранее были разбиты еще два БЭКа в Черноморской акватории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, безэкипажные катера, новости сво, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, потери всу