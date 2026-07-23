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Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море
Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море
Черноморский флот отразил новую атаку ВСУ с моря – один украинский безэкипажный катер разбит в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T12:54
2026-07-23T12:54
2026-07-23T13:00
черное море
безэкипажные катера
новости сво
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Черноморский флот отразил новую атаку ВСУ с моря – один украинский безэкипажный катер разбит в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.20 июля военнослужащие Черноморского флота ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ. Днем ранее были разбиты еще два БЭКа в Черноморской акватории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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черное море, безэкипажные катера, новости сво, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, потери всу
Безэкипажный катер ВСУ разбит в Черном море
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:54 23.07.2026 (обновлено: 13:00 23.07.2026)