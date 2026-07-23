https://crimea.ria.ru/20260723/ataku-vsu-na-krym-budet-rassledovat-sledkom-rossii-1157899224.html

Атаку ВСУ на Крым будет расследовать Следком России

Атаку ВСУ на Крым будет расследовать Следком России - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Атаку ВСУ на Крым будет расследовать Следком России

Следком России установит все обстоятельства смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T10:39

2026-07-23T10:39

2026-07-23T10:39

крым

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Следком России установит все обстоятельства смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, вследствие украинских атак в ДНР два человека погибли, еще 10 мирных жителей пострадали; в Воронежской области погиб трехлетний ребенок, есть пострадавшие; в Шебекинском округе Белгородской области один мирный житель погиб, еще один получил ранения.Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, один человек погиб и четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым. Правительство республики окажет семьям необходимую помощь, заверил он. В свою очередь прокуратура Крыма проконтролирует соблюдение прав граждан после атаки на республику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадалиТрехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУНовости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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