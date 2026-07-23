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Атаку ВСУ на Крым будет расследовать Следком России - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Атаку ВСУ на Крым будет расследовать Следком России
Атаку ВСУ на Крым будет расследовать Следком России - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Атаку ВСУ на Крым будет расследовать Следком России
Следком России установит все обстоятельства смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T10:39
2026-07-23T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Следком России установит все обстоятельства смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, вследствие украинских атак в ДНР два человека погибли, еще 10 мирных жителей пострадали; в Воронежской области погиб трехлетний ребенок, есть пострадавшие; в Шебекинском округе Белгородской области один мирный житель погиб, еще один получил ранения.Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, один человек погиб и четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым. Правительство республики окажет семьям необходимую помощь, заверил он. В свою очередь прокуратура Крыма проконтролирует соблюдение прав граждан после атаки на республику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Белгородской область: один человек погиб и 9 пострадалиТрехлетний ребенок погиб в Воронежской области при ударе ВСУНовости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, атаки всу на крым, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Атаку ВСУ на Крым будет расследовать Следком России

Следком России установит все обстоятельства ночной атаки ВСУ на Крым

10:39 23.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Следком России установит все обстоятельства смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следователи СК России будут расследовать новые преступления ВCУ, повлекшие гибель и ранения мирных жителей в регионах РФ. В результате атаки украинских боевиков на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое детей", – говорится в сообщении.
Кроме того, вследствие украинских атак в ДНР два человека погибли, еще 10 мирных жителей пострадали; в Воронежской области погиб трехлетний ребенок, есть пострадавшие; в Шебекинском округе Белгородской области один мирный житель погиб, еще один получил ранения.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", – подчеркнули в Следкоме РФ.
Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, один человек погиб и четверо получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым. Правительство республики окажет семьям необходимую помощь, заверил он. В свою очередь прокуратура Крыма проконтролирует соблюдение прав граждан после атаки на республику.
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КрымНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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