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Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены
Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены
Сухогруз Mv Reyhan Sarı, следовавший под турецким флагом, атакован беспилотником в Черном море. Один человек погиб, также есть раненые. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T13:25
2026-07-23T13:27
сухогруз
черное море
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
турция
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Сухогруз Mv Reyhan Sarı, следовавший под турецким флагом, атакован беспилотником в Черном море. Один человек погиб, также есть раненые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.Уточняется, что судно следовало из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, оно перевозило уголь. По одной информации, сухогруз был атакован в районе Новороссийска, по другой - в международных водах Черного моря у побережья Самсуна. Судно получило повреждения, но сохранило возможность продолжить движение.По данным издания, погибший являлся сотрудником машинного отделения. Пострадавшие члены экипажа после оказания первой помощи доставлены в медучреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В украинских портах остановлено судоходство - СМИВ Черном море беспилотники атаковали еще один танкерАтака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление
черное море
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сухогруз, черное море, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), турция, новости
Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены

В ходе атаки БПЛА на турецкий сухогруз в Черном море один человек погиб и трое ранены

13:25 23.07.2026 (обновлено: 13:27 23.07.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСухогруз . Архивное фото
Сухогруз . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Сухогруз Mv Reyhan Sarı, следовавший под турецким флагом, атакован беспилотником в Черном море. Один человек погиб, также есть раненые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.
"В результате атаки беспилотника на турецкое судно погиб один член экипажа, еще три моряка получили ранения", – сообщило издание.
Уточняется, что судно следовало из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, оно перевозило уголь. По одной информации, сухогруз был атакован в районе Новороссийска, по другой - в международных водах Черного моря у побережья Самсуна. Судно получило повреждения, но сохранило возможность продолжить движение.
По данным издания, погибший являлся сотрудником машинного отделения. Пострадавшие члены экипажа после оказания первой помощи доставлены в медучреждения.
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СухогрузЧерное мореПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ТурцияНовости
 
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