https://crimea.ria.ru/20260723/ataka-na-turetskiy-sukhogruz-v-chernom-more-odin-chelovek-pogib-i-troe-raneny-1157908543.html

Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены

Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 23.07.2026

Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены

Сухогруз Mv Reyhan Sarı, следовавший под турецким флагом, атакован беспилотником в Черном море. Один человек погиб, также есть раненые. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 23.07.2026

2026-07-23T13:25

2026-07-23T13:25

2026-07-23T13:27

сухогруз

черное море

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

турция

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Сухогруз Mv Reyhan Sarı, следовавший под турецким флагом, атакован беспилотником в Черном море. Один человек погиб, также есть раненые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.Уточняется, что судно следовало из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, оно перевозило уголь. По одной информации, сухогруз был атакован в районе Новороссийска, по другой - в международных водах Черного моря у побережья Самсуна. Судно получило повреждения, но сохранило возможность продолжить движение.По данным издания, погибший являлся сотрудником машинного отделения. Пострадавшие члены экипажа после оказания первой помощи доставлены в медучреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В украинских портах остановлено судоходство - СМИВ Черном море беспилотники атаковали еще один танкерАтака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление

черное море

турция

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухогруз, черное море, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), турция, новости