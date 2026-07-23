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Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены
Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 23.07.2026
Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены
Сухогруз Mv Reyhan Sarı, следовавший под турецким флагом, атакован беспилотником в Черном море. Один человек погиб, также есть раненые. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T13:25
2026-07-23T13:25
2026-07-23T13:27
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Сухогруз Mv Reyhan Sarı, следовавший под турецким флагом, атакован беспилотником в Черном море. Один человек погиб, также есть раненые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.Уточняется, что судно следовало из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, оно перевозило уголь. По одной информации, сухогруз был атакован в районе Новороссийска, по другой - в международных водах Черного моря у побережья Самсуна. Судно получило повреждения, но сохранило возможность продолжить движение.По данным издания, погибший являлся сотрудником машинного отделения. Пострадавшие члены экипажа после оказания первой помощи доставлены в медучреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В украинских портах остановлено судоходство - СМИВ Черном море беспилотники атаковали еще один танкерАтака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление
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сухогруз, черное море, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), турция, новости
Атака на турецкий сухогруз в Черном море: один человек погиб и трое ранены
В ходе атаки БПЛА на турецкий сухогруз в Черном море один человек погиб и трое ранены
13:25 23.07.2026 (обновлено: 13:27 23.07.2026)