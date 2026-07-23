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30 вражеских дронов уничтожены над Севастополем - РИА Новости Крым, 23.07.2026
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30 вражеских дронов уничтожены над Севастополем
30 вражеских дронов уничтожены над Севастополем - РИА Новости Крым, 23.07.2026
30 вражеских дронов уничтожены над Севастополем
30 вражеских беспилотников уничтожены над Севастополем в ночь на 23 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.07.2026
2026-07-23T10:32
2026-07-23T10:32
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новости севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
михаил развожаев
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. 30 вражеских беспилотников уничтожены над Севастополем в ночь на 23 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, люди в результате ночной атаки не пострадали.Развожаев ранее информировал об отражении ночной атаки в Севастополе. Также враг атаковал Крым. В результате удара по республике погиб один человек и четверо ранены. Среди пострадавших двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотникаВоронежская область под ударом ВСУ – есть пострадавшиеНовости Крыма: часть региона обесточена после атак беспилотников
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, пво
30 вражеских дронов уничтожены над Севастополем

Развожаев: 30 беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем за ночь

10:32 23.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. 30 вражеских беспилотников уничтожены над Севастополем в ночь на 23 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За минувшие сутки наши военные вместе с мобильными огневыми группами уничтожили 30 БПЛА противника", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
По его данным, люди в результате ночной атаки не пострадали.
Развожаев ранее информировал об отражении ночной атаки в Севастополе. Также враг атаковал Крым. В результате удара по республике погиб один человек и четверо ранены. Среди пострадавших двое детей.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Михаил РазвожаевПВО
 
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