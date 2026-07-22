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Житель Читы ответит за призывы убивать сотрудников Роскомнадзора
Житель Читы ответит за призывы убивать сотрудников Роскомнадзора - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Житель Читы ответит за призывы убивать сотрудников Роскомнадзора
Распространявшего террористические материалы 36-летнего жителя Читы будут судить по статье о призывах к экстремизму и убийству сотрудников Роскомнадзора. Об... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Распространявшего террористические материалы 36-летнего жителя Читы будут судить по статье о призывах к экстремизму и убийству сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщается в официальном канале Антитеррористической комиссии Забайкальского края.Мужчину задержали в его доме сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю. Там же в ходе обыска нашли и изъяли средства связи, "содержащие электронные следы преступления". В ходе допроса мужчина дал признательные показания.Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по части статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети "Интернет").Ранее в Российском агентстве правовой и судебной информации со ссылкой на Конституционный суд разъяснили, что в случае призыва к экстремистской деятельности состав преступления определяют намерения, совершенные с прямым умыслом. То есть не имеет значения, удалось ли граждан побудить на экстремизм или нет. Осуществляя свои права и свободы, включая свободу мысли и слова, гражданин не должен своими действиями нарушать права и свободы других, независимо от того, направлены они против конкретных лиц или общественного порядка в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота Хотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили теракт
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чита, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), экстремизм
Житель Читы ответит за призывы убивать сотрудников Роскомнадзора
36-летнего жителя Читы будут судить за призывы убивать сотрудников Роскомнадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Распространявшего террористические материалы 36-летнего жителя Читы будут судить по статье о призывах к экстремизму и убийству сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщается в официальном канале Антитеррористической комиссии Забайкальского края.
"36-летний мужчина из чувств личной неприязни в отношении проводимой органами власти государственной политики по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские и террористические материалы, посредством иностранного мессенджера Telegram осуществлял призывы к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора", – сказано в сообщении ведомства.
Мужчину задержали в его доме сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю. Там же в ходе обыска нашли и изъяли средства связи, "содержащие электронные следы преступления". В ходе допроса мужчина дал признательные показания.
"Хочу извиниться перед всем нашим русским народом, перед сотрудниками РКН... Был введен в заблуждение пропагандой Запада. Потому что дурак. Потому что не осознавал всей серьезности ситуации", – сказал задержанный на камеру при задержании.
Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по части статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети "Интернет").
Ранее в Российском агентстве правовой и судебной информации со ссылкой на Конституционный суд разъяснили, что в случае призыва к экстремистской деятельности состав преступления определяют намерения, совершенные с прямым умыслом. То есть не имеет значения, удалось ли граждан побудить на экстремизм или нет. Осуществляя свои права и свободы, включая свободу мысли и слова, гражданин не должен своими действиями нарушать права и свободы других, независимо от того, направлены они против конкретных лиц или общественного порядка в целом.
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