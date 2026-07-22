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Житель Читы ответит за призывы убивать сотрудников Роскомнадзора

Житель Читы ответит за призывы убивать сотрудников Роскомнадзора - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Житель Читы ответит за призывы убивать сотрудников Роскомнадзора

Распространявшего террористические материалы 36-летнего жителя Читы будут судить по статье о призывах к экстремизму и убийству сотрудников Роскомнадзора. Об... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T09:34

2026-07-22T09:34

2026-07-22T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Распространявшего террористические материалы 36-летнего жителя Читы будут судить по статье о призывах к экстремизму и убийству сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщается в официальном канале Антитеррористической комиссии Забайкальского края.Мужчину задержали в его доме сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю. Там же в ходе обыска нашли и изъяли средства связи, "содержащие электронные следы преступления". В ходе допроса мужчина дал признательные показания.Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по части статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети "Интернет").Ранее в Российском агентстве правовой и судебной информации со ссылкой на Конституционный суд разъяснили, что в случае призыва к экстремистской деятельности состав преступления определяют намерения, совершенные с прямым умыслом. То есть не имеет значения, удалось ли граждан побудить на экстремизм или нет. Осуществляя свои права и свободы, включая свободу мысли и слова, гражданин не должен своими действиями нарушать права и свободы других, независимо от того, направлены они против конкретных лиц или общественного порядка в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота Хотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили теракт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чита, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), экстремизм