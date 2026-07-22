Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260722/zelenskiy-nazval-imya-novogo-nachalnika-genshtaba-vsu-1157874000.html
Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ
Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ
Новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T12:46
2026-07-22T13:03
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
кадровые перестановки
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157874267_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_bebc5cfbdbd5ff373174732f3d0b4153.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.По его информации бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут и дальше "служить защите государства".Ранее сообщалось, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для РоссииПочему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеЗеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157874267_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_065129baa0b40bb42787ca5e5bdcb853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, кадровые перестановки, украина
Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ

Новым начальником генштаба ВСУ станет Игорь Скибюк

12:46 22.07.2026 (обновлено: 13:03 22.07.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийНовым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк (второй справа)
Новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк (второй справа)
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Определили порядок дальнейших шагов. Сегодня будут формализованы решения по замене руководства ВСУ – соответствующие указы готовятся. Вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк – очень опытный военный, с которым новый главнокомандующий бок о бок защищал Украину", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его информации бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут и дальше "служить защите государства".
"Отмечено, что приоритет для реальной способности ВСУ выполнять оборонные задачи – это практический, эффективный процесс мобилизации", – добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России
Почему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнение
Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады
 
Владимир ЗеленскийВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОКадровые перестановкиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часа
15:34Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов
15:25Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16
15:16Треть заемщиков ВТБ с просрочкой выбирают финансовое урегулирование
15:09Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов
14:52Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
14:29Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
14:11На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России
13:58В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка
13:48Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России
13:38Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
13:37Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов
13:25Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин
13:19"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ
13:06Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
12:56На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек
12:46Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ
12:39ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человек
12:29Более тысячи детей примут участие в летней программе Нового Херсонеса
12:20Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу
Лента новостейМолния