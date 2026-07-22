https://crimea.ria.ru/20260722/zelenskiy-nazval-imya-novogo-nachalnika-genshtaba-vsu-1157874000.html

Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ

Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ

Новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T12:46

2026-07-22T12:46

2026-07-22T13:03

владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

кадровые перестановки

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.По его информации бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут и дальше "служить защите государства".Ранее сообщалось, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для РоссииПочему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеЗеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, кадровые перестановки, украина