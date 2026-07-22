Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ
Новым начальником генштаба ВСУ станет Игорь Скибюк
12:46 22.07.2026 (обновлено: 13:03 22.07.2026)
© Telegram Владимир ЗеленскийНовым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк (второй справа)
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Определили порядок дальнейших шагов. Сегодня будут формализованы решения по замене руководства ВСУ – соответствующие указы готовятся. Вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк – очень опытный военный, с которым новый главнокомандующий бок о бок защищал Украину", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его информации бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут и дальше "служить защите государства".
"Отмечено, что приоритет для реальной способности ВСУ выполнять оборонные задачи – это практический, эффективный процесс мобилизации", – добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый.
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