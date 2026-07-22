Задержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизмену
Задержанную в Крыму жительницу ЛНР приговорили к 13 годам колонии за работу на СБУ
12:02 22.07.2026 (обновлено: 12:25 22.07.2026)
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЗдание УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Жительнице Луганской Народной Республике (ЛНР) дали 13 лет колонии за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
"Уроженка Луганской области 1967 года рождения была завербована Службой безопасности Украины (СБУ) при пересечении украинско-польской границы. По заданию куратора злоумышленница осуществляла сбор и передачу противнику сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым, к которым имела доступ по работе", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Крыма, женщину завербовали в мае 2025 года. После этого она работала в ЛНР, где фотографировала и отправляла кураторам документы, содержащие персональные данные и служебную информацию.
Женщину задержали крымские сотрудники ФСБ, когда она приехала в Алушту на отдых. Уголовное дело в отношении нее расследовалось по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").
Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной и приговорил к 13 годам колонии общего режима и дальнейшему ограничению свободы на 1,5 года.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году.
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