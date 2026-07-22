https://crimea.ria.ru/20260722/zaderzhannoy-v-krymu-zhitelnitse-lnr-dali-13-let-kolonii-za-gosizmenu-1157871872.html

Задержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизмену

Задержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Задержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизмену

Жительнице Луганской Народной Республике (ЛНР) дали 13 лет колонии за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T12:02

2026-07-22T12:02

2026-07-22T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Жительнице Луганской Народной Республике (ЛНР) дали 13 лет колонии за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным прокуратуры Крыма, женщину завербовали в мае 2025 года. После этого она работала в ЛНР, где фотографировала и отправляла кураторам документы, содержащие персональные данные и служебную информацию.Женщину задержали крымские сотрудники ФСБ, когда она приехала в Алушту на отдых. Уголовное дело в отношении нее расследовалось по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной и приговорил к 13 годам колонии общего режима и дальнейшему ограничению свободы на 1,5 года.Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признаниеХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактБомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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