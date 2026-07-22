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Задержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Задержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизмену
Задержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Задержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизмену
Жительнице Луганской Народной Республике (ЛНР) дали 13 лет колонии за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T12:02
2026-07-22T12:25
крым
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
приговор
луганская народная республика (лнр)
сбу (служба безопасности украины)
госизмена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Жительнице Луганской Народной Республике (ЛНР) дали 13 лет колонии за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным прокуратуры Крыма, женщину завербовали в мае 2025 года. После этого она работала в ЛНР, где фотографировала и отправляла кураторам документы, содержащие персональные данные и служебную информацию.Женщину задержали крымские сотрудники ФСБ, когда она приехала в Алушту на отдых. Уголовное дело в отношении нее расследовалось по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной и приговорил к 13 годам колонии общего режима и дальнейшему ограничению свободы на 1,5 года.Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признаниеХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактБомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, приговор, луганская народная республика (лнр), сбу (служба безопасности украины), госизмена
Задержанной в Крыму жительнице ЛНР дали 13 лет колонии за госизмену

Задержанную в Крыму жительницу ЛНР приговорили к 13 годам колонии за работу на СБУ

12:02 22.07.2026 (обновлено: 12:25 22.07.2026)
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЗдание УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Здание УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Жительнице Луганской Народной Республике (ЛНР) дали 13 лет колонии за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
"Уроженка Луганской области 1967 года рождения была завербована Службой безопасности Украины (СБУ) при пересечении украинско-польской границы. По заданию куратора злоумышленница осуществляла сбор и передачу противнику сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым, к которым имела доступ по работе", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Крыма, женщину завербовали в мае 2025 года. После этого она работала в ЛНР, где фотографировала и отправляла кураторам документы, содержащие персональные данные и служебную информацию.
Женщину задержали крымские сотрудники ФСБ, когда она приехала в Алушту на отдых. Уголовное дело в отношении нее расследовалось по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").
Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной и приговорил к 13 годам колонии общего режима и дальнейшему ограничению свободы на 1,5 года.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году.
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