https://crimea.ria.ru/20260722/yuzhnyy-bereg-kryma-ostalsya-bez-sveta-iz-za-ocherednoy-ataki-vsu-1157862828.html
Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ
Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ
На Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T08:24
2026-07-22T08:24
2026-07-22T08:27
энергосистема крыма
юбк
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
электричество
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340327_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_f9f1e044cba91c91de83e130dff8588f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго".Кроме того, сложной остается обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе и востоке полуострова. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, подчеркнули на предприятии. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоныКрасноперекопск – где снять деньги и купить лекарстваОбстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340327_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_804f39db9feea0981052f8ceaa641399.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергосистема крыма, юбк, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", электричество, атаки всу на крым
Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ
Южный берег Крыма частично остался без электроснабжения после повторной атаки ВСУ
08:24 22.07.2026 (обновлено: 08:27 22.07.2026)