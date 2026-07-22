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Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ
Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ
На Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T08:24
2026-07-22T08:27
энергосистема крыма
юбк
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
электричество
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго".Кроме того, сложной остается обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе и востоке полуострова. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, подчеркнули на предприятии. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоныКрасноперекопск – где снять деньги и купить лекарстваОбстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света
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энергосистема крыма, юбк, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", электричество, атаки всу на крым
Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ

Южный берег Крыма частично остался без электроснабжения после повторной атаки ВСУ

08:24 22.07.2026 (обновлено: 08:27 22.07.2026)
 
© РИА Новости КрымУлица в Алупке
Улица в Алупке - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго".
"Объекты электроснабжения Южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Обесточена часть населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Кроме того, сложной остается обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе и востоке полуострова. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, подчеркнули на предприятии.
Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.
Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.
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