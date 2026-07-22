https://crimea.ria.ru/20260722/yuzhnyy-bereg-kryma-ostalsya-bez-sveta-iz-za-ocherednoy-ataki-vsu-1157862828.html

Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ

Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ

На Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T08:24

2026-07-22T08:24

2026-07-22T08:27

энергосистема крыма

юбк

отключение электроэнергии в крыму

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго".Кроме того, сложной остается обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе и востоке полуострова. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, подчеркнули на предприятии. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоныКрасноперекопск – где снять деньги и купить лекарстваОбстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света

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2026

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