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Ялта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействия - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Ялта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействия
Ялта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействия - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Ялта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействия
В Ялте открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости. Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T10:35
2026-07-22T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Ялте открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости. Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.Перечень адресов:Ялта – пл. Советская, 1;Гурзуф – ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж);Массандра – ул. Стахановская, д. 21;Ливадия – ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3;Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24;Кореиз – Севастопольское шоссе, 27;Алупка – ул. Красногвардейская, д. 32;Симеиз – ул. Звездная, 2, 2 этаж;Форос – ул. Космонавтов, 4.Также зарядить телефоны можно в сети магазинов ПУД:ул. Маршака, 2 (Спартак);ул. Киевская, 5 (Дом торговли);ул. Киевская, 6 (на Октябре);ул. Садовая, 5;ул. Ореховая, 44;Алупка, ул. Амет-Хана Султана, 14;ул. Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр);ул. Тимирязева, 37А.По информации Павленко, после полудня пункты дополнительно укомплектуют зарядными устройствами, пока не необходимо приносить собственные.Ранее в среду сообщалось, что на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении светаПункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоныДжанкойский район без света: где получить помощь
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ялта, новости крыма, крым, янина павленко, режим чс
Ялта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействия

В Ялте открыты "Центры содействия" для зарядки телефоны при отсутствии света

10:35 22.07.2026 (обновлено: 10:37 22.07.2026)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Ялте открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости. Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.
"Уважаемые ялтинцы и гости региона! В Ялте открыты "Центры содействия", где можно зарядить телефоны. Они находятся в здании администрации и территориальных органов", - написала она в МАКС.
Перечень адресов:
Ялта – пл. Советская, 1;
Гурзуф – ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж);
Массандра – ул. Стахановская, д. 21;
Ливадия – ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3;
Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24;
Кореиз – Севастопольское шоссе, 27;
Алупка – ул. Красногвардейская, д. 32;
Симеиз – ул. Звездная, 2, 2 этаж;
Форос – ул. Космонавтов, 4.
Также зарядить телефоны можно в сети магазинов ПУД:
ул. Маршака, 2 (Спартак);
ул. Киевская, 5 (Дом торговли);
ул. Киевская, 6 (на Октябре);
ул. Садовая, 5;
ул. Ореховая, 44;
Алупка, ул. Амет-Хана Султана, 14;
ул. Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр);
ул. Тимирязева, 37А.
По информации Павленко, после полудня пункты дополнительно укомплектуют зарядными устройствами, пока не необходимо приносить собственные.
"Друзья, аварийные бригады в сегодняшних реалиях делают все возможное для восстановления электроснабжения. Благодарность и низкий поклон им. Прошу относиться к этому с пониманием. И благодарю тех, кто в сложные минуты находит силы помогать другим", - написала Павленко.
Ранее в среду сообщалось, что на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.
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ЯлтаНовости КрымаКрымЯнина ПавленкоРежим ЧС
 
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