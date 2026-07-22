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Ялта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействия

Ялта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействия - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Ялта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействия

В Ялте открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости. Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T10:35

2026-07-22T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Ялте открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости. Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.Перечень адресов:Ялта – пл. Советская, 1;Гурзуф – ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж);Массандра – ул. Стахановская, д. 21;Ливадия – ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3;Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24;Кореиз – Севастопольское шоссе, 27;Алупка – ул. Красногвардейская, д. 32;Симеиз – ул. Звездная, 2, 2 этаж;Форос – ул. Космонавтов, 4.Также зарядить телефоны можно в сети магазинов ПУД:ул. Маршака, 2 (Спартак);ул. Киевская, 5 (Дом торговли);ул. Киевская, 6 (на Октябре);ул. Садовая, 5;ул. Ореховая, 44;Алупка, ул. Амет-Хана Султана, 14;ул. Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр);ул. Тимирязева, 37А.По информации Павленко, после полудня пункты дополнительно укомплектуют зарядными устройствами, пока не необходимо приносить собственные.Ранее в среду сообщалось, что на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении светаПункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоныДжанкойский район без света: где получить помощь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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