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Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часа - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часа
Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часа - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часа
В ночь на среду ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Ялту. Один из дронов влетел в жилой дом, пострадали мирные жители. Кроме того, в... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T15:49
2026-07-22T15:49
крым
новости крыма
ялта
отключение электроэнергии в крыму
атаки всу на крым
сергей олефиренко
происшествия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Ялту. Один из дронов влетел в жилой дом, пострадали мирные жители. Кроме того, в результате атаки на Южном берегу Крыма ограничено электро- и водоснабжение. Все, что известно о ситуации к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Удар по жилому домуВраг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на среду . Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.В атакованной многоэтажке вспыхнул сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек.Позже стало известно, что в Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства находятся семь пострадавших при атаке БПЛА на город, из них трое – в тяжелом состоянии.В медцентре отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами. Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами.На данный момент аварийно-спасательные работы в поврежденном доме завершены, идет техническое обследование конструкций, сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко. Затем последует строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома.Ситуация с водой и светомПредприятие "Крымэнерго" утром в среду сообщило, что объекты электроснабжения Южного энергорайона, как и сутками ранее, вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ.В результате обесточена часть населенных пунктов. По информации Водоканала ЮБК, в связи с отключением электроэнергии водоснабжение в Ялте также ограничено. Подача воды в среду будет осуществляться вечером с 19:00 до 22:00.В городе открыты центры содействия, где жители и гости города могут зарядить телефоны и пауэрбанки. Пользователи соцсетей также сообщают, что электричества нет в Алуште и прилегающих населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260722/vygorelo-7-kvartir-chto-proiskhodit-v-yalte-posle-nochnoy-ataki-bespilotnikov-vsu-1157874989.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, ялта, отключение электроэнергии в крыму, атаки всу на крым, сергей олефиренко, происшествия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часа

Ялта после атаки ВСУ - что известно на данный момент о раненых и последствиях

15:49 22.07.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСигнальная лента Следственного комитета РФ
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Ялту. Один из дронов влетел в жилой дом, пострадали мирные жители. Кроме того, в результате атаки на Южном берегу Крыма ограничено электро- и водоснабжение. Все, что известно о ситуации к этому часу – в материале РИА Новости Крым.
Удар по жилому дому
Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на среду . Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.
В атакованной многоэтажке вспыхнул сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек.
Экстренные службы - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
13:06
Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
Позже стало известно, что в Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства находятся семь пострадавших при атаке БПЛА на город, из них трое – в тяжелом состоянии.
В медцентре отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами. Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами.
На данный момент аварийно-спасательные работы в поврежденном доме завершены, идет техническое обследование конструкций, сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко. Затем последует строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома.
Капельница - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
14:29
Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
Ситуация с водой и светом
Предприятие "Крымэнерго" утром в среду сообщило, что объекты электроснабжения Южного энергорайона, как и сутками ранее, вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ.
В результате обесточена часть населенных пунктов. По информации Водоканала ЮБК, в связи с отключением электроэнергии водоснабжение в Ялте также ограничено. Подача воды в среду будет осуществляться вечером с 19:00 до 22:00.
В городе открыты центры содействия, где жители и гости города могут зарядить телефоны и пауэрбанки.
Пользователи соцсетей также сообщают, что электричества нет в Алуште и прилегающих населенных пунктах.
Ялта
10:35
Ялта в режиме ЧС: в городе открыты центры содействия
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КрымНовости КрымаЯлтаОтключение электроэнергии в КрымуАтаки ВСУ на КрымСергей ОлефиренкоПроисшествияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)
 
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