https://crimea.ria.ru/20260722/yalta-posle-ataki-vsu---novosti-poslednego-chasa-1157883400.html

Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часа

Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часа - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Ялта после атаки ВСУ - новости последнего часа

В ночь на среду ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Ялту. Один из дронов влетел в жилой дом, пострадали мирные жители. Кроме того, в... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T15:49

2026-07-22T15:49

2026-07-22T15:49

крым

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ялта

отключение электроэнергии в крыму

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сергей олефиренко

происшествия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Ялту. Один из дронов влетел в жилой дом, пострадали мирные жители. Кроме того, в результате атаки на Южном берегу Крыма ограничено электро- и водоснабжение. Все, что известно о ситуации к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Удар по жилому домуВраг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на среду . Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.В атакованной многоэтажке вспыхнул сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек.Позже стало известно, что в Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства находятся семь пострадавших при атаке БПЛА на город, из них трое – в тяжелом состоянии.В медцентре отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами. Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами.На данный момент аварийно-спасательные работы в поврежденном доме завершены, идет техническое обследование конструкций, сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко. Затем последует строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома.Ситуация с водой и светомПредприятие "Крымэнерго" утром в среду сообщило, что объекты электроснабжения Южного энергорайона, как и сутками ранее, вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ.В результате обесточена часть населенных пунктов. По информации Водоканала ЮБК, в связи с отключением электроэнергии водоснабжение в Ялте также ограничено. Подача воды в среду будет осуществляться вечером с 19:00 до 22:00.В городе открыты центры содействия, где жители и гости города могут зарядить телефоны и пауэрбанки. Пользователи соцсетей также сообщают, что электричества нет в Алуште и прилегающих населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260722/vygorelo-7-kvartir-chto-proiskhodit-v-yalte-posle-nochnoy-ataki-bespilotnikov-vsu-1157874989.html

https://crimea.ria.ru/20260722/ataka-dronov-na-yaltu-stalo-izvestno-sostoyanie-ranenykh-1157879411.html

https://crimea.ria.ru/20260722/yalta-v-rezhime-chs-v-gorode-otkryty-tsentry-sodeystviya-1157866249.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, отключение электроэнергии в крыму, атаки всу на крым, сергей олефиренко, происшествия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба)