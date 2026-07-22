https://crimea.ria.ru/20260722/wildberries-nachal-pervye-vyplaty-posle-ataki-na-svoi-sklady-1157894039.html

Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады

Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады

Около 88 тысяч продавцов Wildberries (WB) после атак ВСУ на склады компании получат первые начисления уже в течение суток. Об этом в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T22:21

2026-07-22T22:21

2026-07-22T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Около 88 тысяч продавцов Wildberries (WB) после атак ВСУ на склады компании получат первые начисления уже в течение суток. Об этом в своем канале в МАКС сообщила основатель WB, глава РВБ Татьяна Ким.И подчеркнула, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Все организационные усилия компании сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров WB. Также Ким отметила, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов – это важно для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Также основатель WB подчеркнула, что компания с первых дней атак ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров, несмотря на форс-мажорные обстоятельства."Мы разрабатываем симулятор продаж и для среднего и крупного бизнеса. Аналогичный механизм мы планируем реализовывать и в будущем по иным объектам", – цитирует Ким РИА Новости.Также глава компании проинформировала, что на Кубани атаке подверглись логистические центры в Краснодаре и Невинномысске.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, пострадали люди. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании. Кроме того, в ночь на субботу вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ специально бьют по объектам в РФ, связанным с жизнью гражданских людейВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшиеВ Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wildberries , новости, маркетплейс, торговля, интернет-магазин