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Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады
Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады
Около 88 тысяч продавцов Wildberries (WB) после атак ВСУ на склады компании получат первые начисления уже в течение суток. Об этом в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T22:21
2026-07-22T22:21
wildberries
новости
маркетплейс
торговля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Около 88 тысяч продавцов Wildberries (WB) после атак ВСУ на склады компании получат первые начисления уже в течение суток. Об этом в своем канале в МАКС сообщила основатель WB, глава РВБ Татьяна Ким.И подчеркнула, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Все организационные усилия компании сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров WB. Также Ким отметила, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов – это важно для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Также основатель WB подчеркнула, что компания с первых дней атак ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров, несмотря на форс-мажорные обстоятельства."Мы разрабатываем симулятор продаж и для среднего и крупного бизнеса. Аналогичный механизм мы планируем реализовывать и в будущем по иным объектам", – цитирует Ким РИА Новости.Также глава компании проинформировала, что на Кубани атаке подверглись логистические центры в Краснодаре и Невинномысске.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, пострадали люди. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании. Кроме того, в ночь на субботу вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ специально бьют по объектам в РФ, связанным с жизнью гражданских людейВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшиеВ Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человек
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wildberries , новости, маркетплейс, торговля, интернет-магазин
Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады

Продавцы Wildberries начали получать первые выплаты после атаки ВСУ на склады – Ким

22:21 22.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Около 88 тысяч продавцов Wildberries (WB) после атак ВСУ на склады компании получат первые начисления уже в течение суток. Об этом в своем канале в МАКС сообщила основатель WB, глава РВБ Татьяна Ким.

"Сегодня начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали. В первую очередь нам важно поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей – их более 88 тысяч. В течение суток деньги появятся на балансе продавцов", – написала Ким.

И подчеркнула, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Все организационные усилия компании сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров WB. Также Ким отметила, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов – это важно для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос.
Также основатель WB подчеркнула, что компания с первых дней атак ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров, несмотря на форс-мажорные обстоятельства.
"Мы разрабатываем симулятор продаж и для среднего и крупного бизнеса. Аналогичный механизм мы планируем реализовывать и в будущем по иным объектам", – цитирует Ким РИА Новости.
Также глава компании проинформировала, что на Кубани атаке подверглись логистические центры в Краснодаре и Невинномысске.
В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, пострадали люди. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании. Кроме того, в ночь на субботу вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.
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