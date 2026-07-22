https://crimea.ria.ru/20260722/wildberries-nachal-pervye-vyplaty-posle-ataki-na-svoi-sklady-1157894039.html
Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады
Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады
Около 88 тысяч продавцов Wildberries (WB) после атак ВСУ на склады компании получат первые начисления уже в течение суток. Об этом в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T22:21
2026-07-22T22:21
2026-07-22T22:21
wildberries
новости
маркетплейс
торговля
интернет-магазин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157763553_230:362:1799:1244_1920x0_80_0_0_8f794f13133cc73611af11b4685c7866.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Около 88 тысяч продавцов Wildberries (WB) после атак ВСУ на склады компании получат первые начисления уже в течение суток. Об этом в своем канале в МАКС сообщила основатель WB, глава РВБ Татьяна Ким.И подчеркнула, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Все организационные усилия компании сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров WB. Также Ким отметила, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов – это важно для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Также основатель WB подчеркнула, что компания с первых дней атак ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров, несмотря на форс-мажорные обстоятельства."Мы разрабатываем симулятор продаж и для среднего и крупного бизнеса. Аналогичный механизм мы планируем реализовывать и в будущем по иным объектам", – цитирует Ким РИА Новости.Также глава компании проинформировала, что на Кубани атаке подверглись логистические центры в Краснодаре и Невинномысске.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, пострадали люди. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании. Кроме того, в ночь на субботу вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ специально бьют по объектам в РФ, связанным с жизнью гражданских людейВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшиеВ Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человек
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157763553_223:0:1882:1244_1920x0_80_0_0_a46b26200b0da7b1c23a8c0a0dc2ed06.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries , новости, маркетплейс, торговля, интернет-магазин
Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады
Продавцы Wildberries начали получать первые выплаты после атаки ВСУ на склады – Ким
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Около 88 тысяч продавцов Wildberries (WB) после атак ВСУ на склады компании получат первые начисления уже в течение суток. Об этом в своем канале в МАКС сообщила основатель WB, глава РВБ Татьяна Ким.
"Сегодня начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали. В первую очередь нам важно поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей – их более 88 тысяч. В течение суток деньги появятся на балансе продавцов", – написала Ким.
И подчеркнула, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Все организационные усилия компании сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров WB. Также Ким отметила, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов – это важно для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос.
Также основатель WB подчеркнула, что компания с первых дней атак ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров, несмотря на форс-мажорные обстоятельства.
"Мы разрабатываем симулятор продаж и для среднего и крупного бизнеса. Аналогичный механизм мы планируем реализовывать и в будущем по иным объектам", – цитирует Ким РИА Новости.
Также глава компании проинформировала, что на Кубани атаке подверглись логистические центры в Краснодаре и Невинномысске.
В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани
и в Ставропольском крае, пострадали люди. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании. Кроме того, в ночь на субботу вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске
погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек
, сообщал губернатор Андрей Воробьев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: