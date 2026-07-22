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Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
В Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ по многоквартирному дому выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. Об этом рассказала советник главы... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T13:06
2026-07-22T13:11
ялта
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ по многоквартирному дому выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. Об этом рассказала советник главы Крыма Ольга Курлаева.При ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек, сообщил ранее советник главы республики Олег Крючков. Трое ялтинцев находятся в больнице тяжелом состоянии.По информации Курлаевой, также частично обрушился фасад дома. Подразделения МЧС России эвакуировали 350 человек. Всем пострадавшим оказывается поддержка и помощь - ситуация находится на контроле главы Республики Крым, подчеркнула она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отразили пять воздушных атакНад Крымом и 16-ю регионами РФ за ночь ликвидированы 242 беспилотников Южный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ

Выгорело 7 квартир - что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ

13:06 22.07.2026 (обновлено: 13:11 22.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкстренные службы
Экстренные службы - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ по многоквартирному дому выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. Об этом рассказала советник главы Крыма Ольга Курлаева.
При ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек, сообщил ранее советник главы республики Олег Крючков. Трое ялтинцев находятся в больнице тяжелом состоянии.
"Сегодня ночью вражеский (украинский) БПЛА ударил во многоэтажку в Ялте. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир. Огонь тушили 4 часа", - написала она в своем Telegram-канале.
По информации Курлаевой, также частично обрушился фасад дома. Подразделения МЧС России эвакуировали 350 человек.
Всем пострадавшим оказывается поддержка и помощь - ситуация находится на контроле главы Республики Крым, подчеркнула она.
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ЯлтаАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаОльга Курлаева
 
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