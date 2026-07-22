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ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие
ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2026
ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие
В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T06:01
2026-07-22T06:28
атаки всу
краснодар
ставропольский край
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
евгений наумов
владимир владимиров
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщили региональные власти.Так, по информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, из-за атаки ВСУ произошел пожар на складском комплексе в Невинномысске."Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс", — написал он на платформе МАКС.По состоянию на 5:50, к медикам обратились пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.В свою очередь мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в результате падения беспилотников загорелся логистический склад и зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам.Также фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре и гаражный кооператив - там устраняют возникший пожар. Пострадавших нет. По всем адресам работают специальные и оперативные службы.В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждатьВ Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"В Запорожье разбиты снабжающие ВСУ логистические хабы
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атаки всу, краснодар, ставропольский край, беспилотник (бпла, дрон), пожар, евгений наумов, владимир владимиров, новости сво
ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие

ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае

06:01 22.07.2026 (обновлено: 06:28 22.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщили региональные власти.
Так, по информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, из-за атаки ВСУ произошел пожар на складском комплексе в Невинномысске.
"Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс", — написал он на платформе МАКС.
По состоянию на 5:50, к медикам обратились пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.
В свою очередь мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в результате падения беспилотников загорелся логистический склад и зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам.

"Был нанесен вражеский удар по логистическому складу. Произошло возгорание. Пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении Наумова в его канале в МАКС.

Также фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре и гаражный кооператив - там устраняют возникший пожар. Пострадавших нет. По всем адресам работают специальные и оперативные службы.
В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.
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Атаки ВСУКраснодарСтавропольский крайБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарЕвгений НаумовВладимир ВладимировНовости СВО
 
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