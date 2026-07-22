https://crimea.ria.ru/20260722/vsu-atakovali-sklady-na-kubani-i-stavropole---est-postradavshie-1157859296.html

ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие

ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2026

ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшие

В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T06:01

2026-07-22T06:01

2026-07-22T06:28

атаки всу

краснодар

ставропольский край

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

евгений наумов

владимир владимиров

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщили региональные власти.Так, по информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, из-за атаки ВСУ произошел пожар на складском комплексе в Невинномысске."Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс", — написал он на платформе МАКС.По состоянию на 5:50, к медикам обратились пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.В свою очередь мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в результате падения беспилотников загорелся логистический склад и зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам.Также фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре и гаражный кооператив - там устраняют возникший пожар. Пострадавших нет. По всем адресам работают специальные и оперативные службы.В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждатьВ Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"В Запорожье разбиты снабжающие ВСУ логистические хабы

краснодар

ставропольский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, краснодар, ставропольский край, беспилотник (бпла, дрон), пожар, евгений наумов, владимир владимиров, новости сво