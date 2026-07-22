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ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человек - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человек
ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человек - РИА Новости Крым, 22.07.2026
ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человек
При ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T12:39
2026-07-22T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его словам, состояние троих оценивается как тяжелое. Всего госпитализированы шесть пострадавших.Как сообщалось, часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма остаются без света и без воды после ночной атаки беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, новости крыма, крым, олег крючков, ялта, атаки всу на крым
ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человек

При ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек - власти

12:39 22.07.2026 (обновлено: 12:46 22.07.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. При ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. По уточненным данным, во время ночной атаки врага ранены семнадцать мирных жителей.", - сообщил он в своих соцсетях.

По его словам, состояние троих оценивается как тяжелое. Всего госпитализированы шесть пострадавших.
Как сообщалось, часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма остаются без света и без воды после ночной атаки беспилотников.
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Срочные новости КрымаНовости КрымаКрымОлег КрючковЯлтаАтаки ВСУ на Крым
 
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