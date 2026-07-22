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ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и Черноморска - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и Черноморска
ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и Черноморска - РИА Новости Крым, 22.07.2026
ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и Черноморска
Еще два сухогруза с грузом для ВСУ поражены в портах Одессы и Черноморска. Об этом сообщает вечером в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T19:21
2026-07-22T19:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Еще два сухогруза с грузом для ВСУ поражены в портах Одессы и Черноморска. Об этом сообщает вечером в среду Минобороны России.Ранее в среду в Минобороны уже сообщали о поражении в Одесской области двух сухогрузов, осуществлявших доставку грузов для ВСУ. Минувшей ночью ВС РФ также нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на УкраинеГрупповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФНа Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"
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новости сво, одесса, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, судоходство, потери всу
ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и Черноморска

Еще два сухогруза в портах Одессы и Черноморска попали под удар ВС РФ

19:21 22.07.2026 (обновлено: 19:34 22.07.2026)
 
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
Пожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Еще два сухогруза с грузом для ВСУ поражены в портах Одессы и Черноморска. Об этом сообщает вечером в среду Минобороны России.
"Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Ранее в среду в Минобороны уже сообщали о поражении в Одесской области двух сухогрузов, осуществлявших доставку грузов для ВСУ. Минувшей ночью ВС РФ также нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ.
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