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"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ
"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ
В пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" презентован доклад о преступлениях киевского режима против мирного населения города Константиновки в... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T13:19
2026-07-22T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" презентован доклад о преступлениях киевского режима против мирного населения города Константиновки в ДНР, освобожденного российскими войсками в начале июля.Доклад подготовлен Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Как отметил его председатель, директор Центра истории СВО Максим Григорьев, трибунал зафиксировал многочисленные преступления киевских боевиков в Константиновке.Доклад содержит многочисленные рассказы жителей Константиновки о действиях боевиков ВСУ. По их словам, охота на мирное население города FPV-дронами была постоянной практикой киевского режимаОператоры направляли дроны прямо в окна домов, на церкви, били по транспортным средствам и непосредственно по людям, оказавшимся на улице, свидетельствуют очевидцы. Жители Константиновки обоснованно считают, что одной из причиной целенаправленных убийств и обстрелов мирного населения было стремление заставить людей покинуть город в условиях неминуемой сдачи российским войскам, а также в пропагандистских целях для того, чтобы обвинить в этом Россию.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что действия боевиков ВСУ являются военными преступлениями, не имеющими срока давности.Как отметила дипломат, свидетели из Константиновки описывают схожую до деталей картину: оператор сидит в укрытии, часто в высотке на окраине города, видит на экране планшета гражданских людей, выбирает цель и наводит дрон, если промахивается – запускает следующий.Эта технология масштабируется и применяется все шире, констатировала она. В Константиновке боевики охотились на людей, которые вышли за водой или просто подышать, тех, кто пытался эвакуироваться в сторону российских позиций, на продавцов, которые привозили продукты.Дипломат отметила, что за каждым эпизодом стоят конкретные операторы дронов, командиры подразделений, авторы этих приказов и все те, кто формировал идеологию, позволяющую убивать. Все они должны быть установлены и привлечены к ответственности, а собранная фактура будет представлена на международных площадках, заверила официальный представитель МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с РоссиейСледком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей КрымаЗеленского и его покровителей в Европе ждет трибунал – Володин
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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60
донецкая народная республика (днр), новости сво, мария захарова, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ

ВСУ выстроили в Донбассе целую индустрию дистанционных убийств мирных людей – Захарова

13:19 22.07.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" презентован доклад о преступлениях киевского режима против мирного населения города Константиновки в ДНР, освобожденного российскими войсками в начале июля.
Доклад подготовлен Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Как отметил его председатель, директор Центра истории СВО Максим Григорьев, трибунал зафиксировал многочисленные преступления киевских боевиков в Константиновке.
"В нашем докладе – однозначные свидетельства того, что киевский режим на территории, временно контролируемой им, ведет системный геноцид русского населения. Сейчас мы при поддержке министра иностранных дел Сергея Лаврова, председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого запускаем широкую кампанию на международных площадках, где мы будем рассказывать о том, какие преступления совершает киевский режим", – сказал он.
Доклад содержит многочисленные рассказы жителей Константиновки о действиях боевиков ВСУ. По их словам, охота на мирное население города FPV-дронами была постоянной практикой киевского режима
"Начиная с октября месяца 2025 года все было очень жестко. За нами просто-напросто гонялись украинские дроны. На улицу выйти было невозможно. Если ты выходишь с подвала, если тебя засекут, то жди, что прилетит", - рассказывает местная жительница Валентина Гусар.
Операторы направляли дроны прямо в окна домов, на церкви, били по транспортным средствам и непосредственно по людям, оказавшимся на улице, свидетельствуют очевидцы. Жители Константиновки обоснованно считают, что одной из причиной целенаправленных убийств и обстрелов мирного населения было стремление заставить людей покинуть город в условиях неминуемой сдачи российским войскам, а также в пропагандистских целях для того, чтобы обвинить в этом Россию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что действия боевиков ВСУ являются военными преступлениями, не имеющими срока давности.
"Доклад показывает, как в Донбассе выстроилась целая индустрия дистанционного убийства мирного населения, со своей технологией, логистикой и что самое страшное – при ежедневной поддержке со стороны Запада", - сказала она.
Как отметила дипломат, свидетели из Константиновки описывают схожую до деталей картину: оператор сидит в укрытии, часто в высотке на окраине города, видит на экране планшета гражданских людей, выбирает цель и наводит дрон, если промахивается – запускает следующий.
Эта технология масштабируется и применяется все шире, констатировала она. В Константиновке боевики охотились на людей, которые вышли за водой или просто подышать, тех, кто пытался эвакуироваться в сторону российских позиций, на продавцов, которые привозили продукты.

"Над всем этим рефреном проходит фраза, которую свидетели услышали в свой адрес. Они слышали ее десятки раз в разных вариантах. Им вот так говорили: "вы не люди, значит можно убивать", – указала Захарова.

Дипломат отметила, что за каждым эпизодом стоят конкретные операторы дронов, командиры подразделений, авторы этих приказов и все те, кто формировал идеологию, позволяющую убивать. Все они должны быть установлены и привлечены к ответственности, а собранная фактура будет представлена на международных площадках, заверила официальный представитель МИД РФ.
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