https://crimea.ria.ru/20260722/vas-mozhno-ubivat-chto-rasskazali-zhiteli-konstantinovki-o-boevikakh-vsu-1157875972.html

"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ

"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2026

"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ

В пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" презентован доклад о преступлениях киевского режима против мирного населения города Константиновки в... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T13:19

2026-07-22T13:19

2026-07-22T13:19

донецкая народная республика (днр)

новости сво

мария захарова

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" презентован доклад о преступлениях киевского режима против мирного населения города Константиновки в ДНР, освобожденного российскими войсками в начале июля.Доклад подготовлен Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. Как отметил его председатель, директор Центра истории СВО Максим Григорьев, трибунал зафиксировал многочисленные преступления киевских боевиков в Константиновке.Доклад содержит многочисленные рассказы жителей Константиновки о действиях боевиков ВСУ. По их словам, охота на мирное население города FPV-дронами была постоянной практикой киевского режимаОператоры направляли дроны прямо в окна домов, на церкви, били по транспортным средствам и непосредственно по людям, оказавшимся на улице, свидетельствуют очевидцы. Жители Константиновки обоснованно считают, что одной из причиной целенаправленных убийств и обстрелов мирного населения было стремление заставить людей покинуть город в условиях неминуемой сдачи российским войскам, а также в пропагандистских целях для того, чтобы обвинить в этом Россию.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что действия боевиков ВСУ являются военными преступлениями, не имеющими срока давности.Как отметила дипломат, свидетели из Константиновки описывают схожую до деталей картину: оператор сидит в укрытии, часто в высотке на окраине города, видит на экране планшета гражданских людей, выбирает цель и наводит дрон, если промахивается – запускает следующий.Эта технология масштабируется и применяется все шире, констатировала она. В Константиновке боевики охотились на людей, которые вышли за водой или просто подышать, тех, кто пытался эвакуироваться в сторону российских позиций, на продавцов, которые привозили продукты.Дипломат отметила, что за каждым эпизодом стоят конкретные операторы дронов, командиры подразделений, авторы этих приказов и все те, кто формировал идеологию, позволяющую убивать. Все они должны быть установлены и привлечены к ответственности, а собранная фактура будет представлена на международных площадках, заверила официальный представитель МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с РоссиейСледком России расследует преступления ВСУ против мирных жителей КрымаЗеленского и его покровителей в Европе ждет трибунал – Володин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, мария захарова, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)