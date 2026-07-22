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В Запорожской области уничтожен украинский пункт управления БПЛА

В Запорожской области уничтожен украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости Крым, 22.07.2026

В Запорожской области уничтожен украинский пункт управления БПЛА

Российские артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный в Запорожской области в окрестностях Григоровки. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T09:25

2026-07-22T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Российские артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный в Запорожской области в окрестностях Григоровки. Об этом сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Григоровка Запорожской области расчеты 122-мм буксируемых орудий Д-30 точечным ударом уничтожили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ", - говорится в сообщении.Подразделения гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" продолжают успешно выполнять задачи по огневому поражению противника и уничтожению украинских формирований, уточнили в ведомстве.Так, вражеский пункт управления беспилотниками был выявлен во время плановой воздушной разведки, когда было принято решение работать на поражение, расчет орудия Д-30 выдвинулся на огневую позицию, где артиллеристы-десантники в считанные минуты развернули гаубицу, подготовили боеприпасы и произвели расчет установок для стрельбы. Каждый выстрел корректировался с учетом данных объективного контроля, поступающих с дрона в режиме реального времени, рассказали в Минобороны, уточнив, что профессионализм артиллеристов "крылатой пехоты" обеспечивает надежную огневую поддержку штурмовиками и позволяет взламывать эшелонированную оборону ВСУ на Ореховском направлении.Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные при помощи высокоточного оружия и ударных БПЛА нанесли удары по трем портам в Одессе и Николаеве, а также сухогрузам и морским суднам, которые используются в целях ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло на линии фронта за суткиРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направленииТочный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", видео, запорожская область, видео