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В Ялте нет воды из-за отключения света
В Ялте нет воды из-за отключения света - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Ялте нет воды из-за отключения света
В Ялте в среду из-за отключения электроэнергии воду дадут только вечером – в период с 19:00 до 22:00 часов. Об этом сообщает "Водоканал ЮБК". РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T10:55
2026-07-22T10:55
2026-07-22T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Ялте в среду из-за отключения электроэнергии воду дадут только вечером – в период с 19:00 до 22:00 часов. Об этом сообщает "Водоканал ЮБК".Расписание подачи воды на последующие дни будет опубликовано позже, уточнили в водоканале.Ранее в среду глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.Как сообщалось, на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении светаПункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоныДжанкойский район без света: где получить помощь
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В Ялте нет воды из-за отключения света
В Ялте из-за отключения света воды не будет до 19:00