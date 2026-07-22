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В Симферополе и районе ограничат подачу воды в среду

В Симферополе и районе ограничат подачу воды в среду - РИА Новости Крым, 22.07.2026

В Симферополе и районе ограничат подачу воды в среду

В части Симферополя и пяти селах района ограничат водоснабжение в течение дня во вторник, 22 июля. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T08:59

2026-07-22T08:59

2026-07-22T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В части Симферополя и пяти селах района ограничат водоснабжение в течение дня во вторник, 22 июля. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Также в списке пять сел, которых коснется ограничение в течение дня. В их числе: Андрусово, Доброе, Заречное, Лозовое и Пионерское."На время проведения работ силами филиала будет организован подвоз воды. Информацию о времени и месте подвоза можно уточнить по телефону производственно-диспетчерской службы: +7 (979) 014-68-94", – уточнили на предприятии.В сообщении напомнили также, что подача воды для Алушты будет осуществляется по графику: с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00.Кроме того, Ленинский филиал предприятия ограничит подачу ресурса в селе Николаевка (ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Керченская) ориентировочно до 17 часов.Ранее сообщалось, что в двух поселках под Евпаторией введут график подачи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкойский район без света: где получить помощь Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света

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