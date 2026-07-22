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В Севастополе задержали малолетних воров-серийников - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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В Севастополе задержали малолетних воров-серийников
В Севастополе задержали малолетних воров-серийников - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Севастополе задержали малолетних воров-серийников
В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали двоих школьников, их подозревают в нескольких кражах наличных и товаров из магазинов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T09:46
2026-07-22T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали двоих школьников, их подозревают в нескольких кражах наличных и товаров из магазинов. Об этом сообщили в полиции города.По информации МВД, подростки 13 и 14 лет проникали в местные магазины и похищали выручку и товары.Из кассы детям удалось похитить пять тысяч рублей и камеру видеонаблюдения.Безнаказанность стала мотивацией к следующему преступлению. На этот раз подростки проникли в табачный магазин, похитив шесть тысяч рублей и товар на 30 тысяч.13-летнего школьника поставили на профилактический учет, а родителям выписали админпротокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В отношении 14-летнего парня следственным отделом возбуждены уголовные дела.Ранее подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе менеджер кафе воровал деньги у заведения для ставок на спортДавно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопедаВ Севастополе мужчина угнал Mercedes для поездки на пикник с шашлыками
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кража, севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, закон и право
В Севастополе задержали малолетних воров-серийников

В Севастополе школьники похищали наличные из магазинов

09:46 22.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали двоих школьников, их подозревают в нескольких кражах наличных и товаров из магазинов. Об этом сообщили в полиции города.
По информации МВД, подростки 13 и 14 лет проникали в местные магазины и похищали выручку и товары.
"Младший из них, имея опыт в кражах, предложил своему товарищу залезть в какой-нибудь магазин и похитить из него выручку, на что тот согласился. Выбор пал на павильон с морепродуктами, в который школьники проникли, повредив окно", - рассказали в МВД.
Из кассы детям удалось похитить пять тысяч рублей и камеру видеонаблюдения.
Безнаказанность стала мотивацией к следующему преступлению. На этот раз подростки проникли в табачный магазин, похитив шесть тысяч рублей и товар на 30 тысяч.
13-летнего школьника поставили на профилактический учет, а родителям выписали админпротокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В отношении 14-летнего парня следственным отделом возбуждены уголовные дела.
Ранее подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя.
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