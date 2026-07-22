https://crimea.ria.ru/20260722/v-sevastopole-zaderzhali-maloletnikh-vorov-seriynikov-1157864431.html

В Севастополе задержали малолетних воров-серийников

В Севастополе задержали малолетних воров-серийников - РИА Новости Крым, 22.07.2026

В Севастополе задержали малолетних воров-серийников

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали двоих школьников, их подозревают в нескольких кражах наличных и товаров из магазинов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T09:46

2026-07-22T09:46

2026-07-22T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали двоих школьников, их подозревают в нескольких кражах наличных и товаров из магазинов. Об этом сообщили в полиции города.По информации МВД, подростки 13 и 14 лет проникали в местные магазины и похищали выручку и товары.Из кассы детям удалось похитить пять тысяч рублей и камеру видеонаблюдения.Безнаказанность стала мотивацией к следующему преступлению. На этот раз подростки проникли в табачный магазин, похитив шесть тысяч рублей и товар на 30 тысяч.13-летнего школьника поставили на профилактический учет, а родителям выписали админпротокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В отношении 14-летнего парня следственным отделом возбуждены уголовные дела.Ранее подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе менеджер кафе воровал деньги у заведения для ставок на спортДавно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопедаВ Севастополе мужчина угнал Mercedes для поездки на пикник с шашлыками

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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