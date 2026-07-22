https://crimea.ria.ru/20260722/v-sevastopole-otrazili-pyat-vozdushnykh-atak-1157865138.html

В Севастополе отразили пять воздушных атак

В Севастополе отразили пять воздушных атак - РИА Новости Крым, 22.07.2026

В Севастополе отразили пять воздушных атак

В Севастополе ночью отразили пять воздушных атак противника, сбиты восемь беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T09:58

2026-07-22T09:58

2026-07-22T10:04

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ночью отразили пять воздушных атак противника, сбиты восемь беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В течение ночи и утром в среду в городе пять раз объявляли воздушную тревогу.По информации Минобороны РФ, дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 242 беспилотника ВСУ над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшиеОдин человек погиб и 10 ранены на Кубани в результате ночных атак ВСУЮжный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, пво, михаил развожаев