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В Севастополе отразили пять воздушных атак
В Севастополе отразили пять воздушных атак - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Севастополе отразили пять воздушных атак
В Севастополе ночью отразили пять воздушных атак противника, сбиты восемь беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T09:58
2026-07-22T09:58
2026-07-22T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ночью отразили пять воздушных атак противника, сбиты восемь беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В течение ночи и утром в среду в городе пять раз объявляли воздушную тревогу.По информации Минобороны РФ, дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 242 беспилотника ВСУ над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали склады на Кубани и Ставрополье - есть пострадавшиеОдин человек погиб и 10 ранены на Кубани в результате ночных атак ВСУЮжный берег Крыма остался без света из-за очередной атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, пво, михаил развожаев
В Севастополе отразили пять воздушных атак
В Севастополе за ночь сбили восемь беспилотников ВСУ
09:58 22.07.2026 (обновлено: 10:04 22.07.2026)