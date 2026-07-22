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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T07:12
2026-07-22T07:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Ночью тревогу в городе объявляли дважды. О последствиях не сообщалось. В 5.45 в среду снова зазвучал сигнал воздушной тревоги, она длилась 1,5 часа.Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС-предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

07:12 22.07.2026 (обновлено: 07:13 22.07.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал глава города в социальных сетях.
Ночью тревогу в городе объявляли дважды. О последствиях не сообщалось. В 5.45 в среду снова зазвучал сигнал воздушной тревоги, она длилась 1,5 часа.
Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.
Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС-предупреждение о беспилотной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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