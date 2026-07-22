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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги объявлен в Севастополе, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T16:29
2026-07-22T16:29
севастополь
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атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги объявлен в Севастополе, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.В этот период одномоментно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС-предупреждение о беспилотной или ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги

16:29 22.07.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги объявлен в Севастополе, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в МАКС.
В этот период одномоментно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС-предупреждение о беспилотной или ракетной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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