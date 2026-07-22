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В Севастополе на 17 часов ограничат электроснабжение для юрлиц
В Севастополе на 17 часов ограничат электроснабжение для юрлиц - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Севастополе на 17 часов ограничат электроснабжение для юрлиц
В четверг, 23 июля, в Севастополе на 17 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T16:27
2026-07-22T16:27
2026-07-22T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В четверг, 23 июля, в Севастополе на 17 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".На предприятии напомнили, что неисполнение установленных ограничений влечет административную ответственность.Отмечается, что данная мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.22 июля в Севастополе действует 12-часовой режим ограничения электроснабжения для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе КрымаЧасть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждать
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В Севастополе на 17 часов ограничат электроснабжение для юрлиц
В Севастополе в четверг ограничат электроснабжение для ряда потребителей