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В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ
В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ
Силовики задержали агента украинских спецслужб в метро Петербурга с бомбой, замаскированной под GPS-трекер. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T09:54
2026-07-22T09:54
2026-07-22T11:05
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб в метро Петербурга с бомбой, замаскированной под GPS-трекер. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Во время опроса задержанный пояснил, что противоправные действия он осуществил инициативно за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек от куратора.По информации спецслужбы, самодельную бомбу фигурант планировал подложить под машину сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса.Ранее в среду в ФСБ сообщили, что в Петербурге задержан россиянин, передававший украинским спецслужбам разведданные сотрудников оборонно-промышленного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Читы ответит за призывы убивать сотрудников РоскомнадзораХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактБомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота
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Задержание и допрос агента спецслужб Украины, планировавшего теракт
Официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о пресечении совместно с МВД России в г. Санкт-Петербурге противоправной деятельности гражданина России, 2005 г.р., оказывавшего содействие спецслужбам Украины.
2026-07-22T09:54
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, санкт-петербург, новости, опк, происшествия, метро, видео
В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ
В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ
09:54 22.07.2026 (обновлено: 11:05 22.07.2026)