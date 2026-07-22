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В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ
В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ
Силовики задержали агента украинских спецслужб в метро Петербурга с бомбой, замаскированной под GPS-трекер. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T09:54
2026-07-22T11:05
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
санкт-петербург
новости
опк
происшествия
метро
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб в метро Петербурга с бомбой, замаскированной под GPS-трекер. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Во время опроса задержанный пояснил, что противоправные действия он осуществил инициативно за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек от куратора.По информации спецслужбы, самодельную бомбу фигурант планировал подложить под машину сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса.Ранее в среду в ФСБ сообщили, что в Петербурге задержан россиянин, передававший украинским спецслужбам разведданные сотрудников оборонно-промышленного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Читы ответит за призывы убивать сотрудников РоскомнадзораХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактБомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота
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РИА Новости Крым
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Задержание и допрос агента спецслужб Украины, планировавшего теракт
Официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о пресечении совместно с МВД России в г. Санкт-Петербурге противоправной деятельности гражданина России, 2005 г.р., оказывавшего содействие спецслужбам Украины.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, санкт-петербург, новости, опк, происшествия, метро, видео
В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб в метро Петербурга с бомбой, замаскированной под GPS-трекер. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.
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В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ

В метро Санкт-Петербурга задержан агент Киева с бомбой - ФСБ

09:54 22.07.2026 (обновлено: 11:05 22.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силовики задержали агента украинских спецслужб в метро Петербурга с бомбой, замаскированной под GPS-трекер. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.

"В петербургском метрополитене у фигуранта обнаружено и изъято закамуфлированное под GPS-трекер СВУ, вследствие чего он был незамедлительно задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Во время опроса задержанный пояснил, что противоправные действия он осуществил инициативно за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек от куратора.
По информации спецслужбы, самодельную бомбу фигурант планировал подложить под машину сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Ранее в среду в ФСБ сообщили, что в Петербурге задержан россиянин, передававший украинским спецслужбам разведданные сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактСанкт-ПетербургНовостиОПКПроисшествияМетро
 
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