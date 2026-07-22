https://crimea.ria.ru/20260722/v-odesse-porazheny-sklady-s-bespilotnikami-i-suda-na-podkhode-v-port-1157889563.html

В Одессе поражены склады с беспилотниками и суда на подходе в порт

В Одессе поражены склады с беспилотниками и суда на подходе в порт - РИА Новости Крым, 22.07.2026

В Одессе поражены склады с беспилотниками и суда на подходе в порт

Два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, попали под удар российских военных в среду, 22 июля, в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T17:45

2026-07-22T17:45

2026-07-22T17:52

одесса

новости сво

черное море

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, попали под удар российских военных в среду, 22 июля, в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что поражены сухогруз в порту "Черноморск", инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами.В порту "Одесса" удар был нанесен по объектам инфраструктуры. Также в Черном море поражены сухогруз и морское судно, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Одесса".Там отметили, что все удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, новости сво, черное море, министерство обороны рф, вооруженные силы россии