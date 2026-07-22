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В Одессе поражены склады с беспилотниками и суда на подходе в порт
В Одессе поражены склады с беспилотниками и суда на подходе в порт - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Одессе поражены склады с беспилотниками и суда на подходе в порт
Два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, попали под удар российских военных в среду, 22 июля, в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T17:45
2026-07-22T17:45
2026-07-22T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, попали под удар российских военных в среду, 22 июля, в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что поражены сухогруз в порту "Черноморск", инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами.В порту "Одесса" удар был нанесен по объектам инфраструктуры. Также в Черном море поражены сухогруз и морское судно, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Одесса".Там отметили, что все удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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одесса, новости сво, черное море, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
В Одессе поражены склады с беспилотниками и суда на подходе в порт
Склады с беспилотниками в Одессе и суда на подходе в порт попали под удар ВС РФ
17:45 22.07.2026 (обновлено: 17:52 22.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, попали под удар российских военных в среду, 22 июля, в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В течение дня Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
Уточняется, что поражены сухогруз в порту "Черноморск", инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами.
В порту "Одесса" удар был нанесен по объектам инфраструктуры. Также в Черном море поражены сухогруз и морское судно, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Одесса".
"Кроме того, в Одессе и Молодежном поражены три склада с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ", – рассказали в российском военном ведомстве.
Там отметили, что все удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
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