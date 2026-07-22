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В Крыму мужчина зарезал знакомого во время ссоры
В Крыму мужчина зарезал знакомого во время ссоры - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Крыму мужчина зарезал знакомого во время ссоры
36-летний житель Симферополя задержан по подозрению в убийстве знакомого, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T11:06
2026-07-22T11:06
2026-07-22T11:06
убийство
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. 36-летний житель Симферополя задержан по подозрению в убийстве знакомого, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, преступление было совершено в ночь на 18 июля в доме в садовом товариществе "Садовод".Фигурант в ходе ссоры нанес один удар ножом своему 34-летнему знакомому. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Суд готовится избрать фигуранту меру пресечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийствоВ Крыму мужчину будут судить за избиение до смерти собственного отцаЗа убийство матери жителю Крыма вынесли приговор
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убийство, симферополь, закон и право, гсу ск россии по крыму и севастополю, крым
В Крыму мужчина зарезал знакомого во время ссоры
В Симферополе мужчина зарезал знакомого в ходе ссоры