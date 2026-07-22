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В Краснодаре ввели режим ЧС после атаки украинских дронов - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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В Краснодаре ввели режим ЧС после атаки украинских дронов
В Краснодаре ввели режим ЧС после атаки украинских дронов - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Краснодаре ввели режим ЧС после атаки украинских дронов
Режим чрезвычайной ситуации введен в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где после атаки вражеских беспилотников повреждены жилые дома. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T18:22
2026-07-22T18:22
краснодар
новости
евгений наумов
происшествия
режим чс
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где после атаки вражеских беспилотников повреждены жилые дома. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.Жителям, чьи квартиры пострадали, будет оказана необходимая помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения, добавил Наумов. После завершения работы комиссий по оценке ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам, уточнил мэр.Гражданам, которые потеряли документы, помогут их восстановить. Также у пострадавших домов будет организована охрана порядка, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц в квартиры, заверил мэр.Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже власти сообщили, что количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 10 частных домов и шесть многоэтажек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицуАтака дронов на Ялту: стало известно состояние раненыхВыгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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краснодар, новости, евгений наумов, происшествия, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Краснодаре ввели режим ЧС после атаки украинских дронов

Режим ЧС ввели в двух округах Краснодара после атак украинских беспилотников

18:22 22.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где после атаки вражеских беспилотников повреждены жилые дома. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
"В Прикубанском и Карасунском округах, где этой ночью в результате атаки БПЛА пострадали дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Для координации работ по устранению последствий работает штаб", – написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Жителям, чьи квартиры пострадали, будет оказана необходимая помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения, добавил Наумов. После завершения работы комиссий по оценке ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам, уточнил мэр.
Гражданам, которые потеряли документы, помогут их восстановить. Также у пострадавших домов будет организована охрана порядка, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц в квартиры, заверил мэр.
Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже власти сообщили, что количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.
В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 10 частных домов и шесть многоэтажек.
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КраснодарНовостиЕвгений НаумовПроисшествияРежим ЧСБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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18:05Крымский мост: обстановка после открытия движения
17:50Крымский мост открыли
17:45В Одессе поражены склады с беспилотниками и суда на подходе в порт
17:35Опасность миновала – в Севастополе отбой воздушной тревоги
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16:52Три года назад погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев – памяти журналиста
16:39Крупнейшая международная судоходная компания прекращает работу на Украине
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15:25Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16
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15:09Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов
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