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В Краснодаре ввели режим ЧС после атаки украинских дронов
В Краснодаре ввели режим ЧС после атаки украинских дронов - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Краснодаре ввели режим ЧС после атаки украинских дронов
Режим чрезвычайной ситуации введен в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где после атаки вражеских беспилотников повреждены жилые дома. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T18:22
2026-07-22T18:22
2026-07-22T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где после атаки вражеских беспилотников повреждены жилые дома. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.Жителям, чьи квартиры пострадали, будет оказана необходимая помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения, добавил Наумов. После завершения работы комиссий по оценке ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам, уточнил мэр.Гражданам, которые потеряли документы, помогут их восстановить. Также у пострадавших домов будет организована охрана порядка, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц в квартиры, заверил мэр.Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже власти сообщили, что количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены 10 частных домов и шесть многоэтажек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицуАтака дронов на Ялту: стало известно состояние раненыхВыгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
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краснодар, новости, евгений наумов, происшествия, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Краснодаре ввели режим ЧС после атаки украинских дронов
Режим ЧС ввели в двух округах Краснодара после атак украинских беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где после атаки вражеских беспилотников повреждены жилые дома. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
"В Прикубанском и Карасунском округах, где этой ночью в результате атаки БПЛА пострадали дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Для координации работ по устранению последствий работает штаб", – написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Жителям, чьи квартиры пострадали, будет оказана необходимая помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения, добавил Наумов. После завершения работы комиссий по оценке ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам, уточнил мэр.
Гражданам, которые потеряли документы, помогут их восстановить. Также у пострадавших домов будет организована охрана порядка, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц в квартиры, заверил мэр.
Краснодарский край минувшей ночью подвергся
массированной атаке БПЛА. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже власти сообщили, что количество погибших
в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила
, что были атакованы логистические комплексы компании.
В Краснодаре из-за атаки украинских беспилотников повреждены
10 частных домов и шесть многоэтажек.
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