Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260722/v-krasnodare-umerla-ranennaya-pri-atake-na-sklad-devushka-1157878547.html
В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка
В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка
Количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Еще трое человек находятся в больницах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T13:58
2026-07-22T14:13
краснодар
вениамин кондратьев
атаки всу
wildberries
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111705/58/1117055878_0:224:2846:1825_1920x0_80_0_0_258f25b50cb6f5f62395459910bebaf4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Еще трое человек находятся в больницах. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник.По словам губернатора, пожар на складском комплексе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт.Глава Кубани отметил, что власти прикрывают критические объекты, но враг, пытаясь дестабилизировать ситуацию, переключается на мирные гражданские предприятия.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, сообщалось, что пострадали семь человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.Также в ночь на среду ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте – ранены 17 человек, выгорели семь квартир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолетаАтакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат WildberriesВ Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111705/58/1117055878_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_902561a785ad87391447c1e500236b90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, вениамин кондратьев, атаки всу, wildberries , происшествия, новости
В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка

В больнице Краснодара умерла раненная при атаке ВСУ на склад девушка

13:58 22.07.2026 (обновлено: 14:13 22.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в больнице. Архивное фото
Медицинская сестра в больнице. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Еще трое человек находятся в больницах. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник.
"К сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь", – написал Кондратьев в своем канале в МАКС.
По словам губернатора, пожар на складском комплексе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт.
Глава Кубани отметил, что власти прикрывают критические объекты, но враг, пытаясь дестабилизировать ситуацию, переключается на мирные гражданские предприятия.
В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, сообщалось, что пострадали семь человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.
Также в ночь на среду ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте – ранены 17 человек, выгорели семь квартир.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолета
Атакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат Wildberries
В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза
КраснодарВениамин КондратьевАтаки ВСУWildberriesПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов
15:25Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16
15:16Треть заемщиков ВТБ с просрочкой выбирают финансовое урегулирование
15:09Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов
14:52Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
14:29Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
14:11На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России
13:58В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка
13:48Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России
13:38Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
13:37Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов
13:25Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин
13:19"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ
13:06Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
12:56На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек
12:46Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ
12:39ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человек
12:29Более тысячи детей примут участие в летней программе Нового Херсонеса
12:20Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу
12:10Олегу Газманову – 75
Лента новостейМолния