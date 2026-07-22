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В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка
В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка
Количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Еще трое человек находятся в больницах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T13:58
2026-07-22T13:58
2026-07-22T14:13
краснодар
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек. Еще трое человек находятся в больницах. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник.По словам губернатора, пожар на складском комплексе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт.Глава Кубани отметил, что власти прикрывают критические объекты, но враг, пытаясь дестабилизировать ситуацию, переключается на мирные гражданские предприятия.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, сообщалось, что пострадали семь человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.Также в ночь на среду ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте – ранены 17 человек, выгорели семь квартир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горящий склад WB в Краснодаре будут тушить с вертолетаАтакованные на Кубани и Ставрополье логистические центры принадлежат WildberriesВ Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза
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краснодар, вениамин кондратьев, атаки всу, wildberries , происшествия, новости
В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка
В больнице Краснодара умерла раненная при атаке ВСУ на склад девушка
13:58 22.07.2026 (обновлено: 14:13 22.07.2026)