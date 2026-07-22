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В Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95% - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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В Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95%
В Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95% - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95%
В Евпатории на территории федерального детского реабилитационного центра подходит к концу строительство общежития для сотрудников на 150 квартир, здание уже... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T20:41
2026-07-22T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории на территории федерального детского реабилитационного центра подходит к концу строительство общежития для сотрудников на 150 квартир, здание уже оснащают мебелью. Об этом сообщает пресс-служба правительства КрымаВ общежитии смогут проживать до 220 сотрудников медучреждения, для специалистов оборудуют 150 квартир. Кроме того, на прилегающей территории обустроят детские и спортивные площадки, зоны отдыха и пешеходные дорожки, уточнили в пресс-службе республиканского правительства.По состоянию на март текущего года, объект был готов на 90 процентов, сообщал ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Строить здание общежития площадью более 9 тысяч "квадратов" начали еще весной 2024 года. Новое здание возводится с учетом современных стандартов качества и безопасности.В Евпатории на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина" по поручению президента России строится один из крупнейших в стране детских реабилитационных центров общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Лечение там смогут проходить одновременно 450 пациентов с болезнями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и прочими заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые детсады и дома: какие объекты введут в Крыму в этом годуВ Евпатории открыли новый детский сад на 280 местБолее 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно
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крым, евпатория, новости крыма, реабилитация, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина
В Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95%

В Крыму почти достроили общежитие детского реабилитационного центра в Евпатории

20:41 22.07.2026
 
Корпус стационара детского реабилитационного центра в Евпатории
Корпус стационара детского реабилитационного центра в Евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории на территории федерального детского реабилитационного центра подходит к концу строительство общежития для сотрудников на 150 квартир, здание уже оснащают мебелью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма

"В Евпатории оснащают общежитие Федерального детского реабилитационного центра <…>, начался монтаж мебели и технологического оборудования. Готовность здания составляет 95%. Ввести его в эксплуатацию планируют до конца 2026 года", - говорится в сообщении.

В общежитии смогут проживать до 220 сотрудников медучреждения, для специалистов оборудуют 150 квартир. Кроме того, на прилегающей территории обустроят детские и спортивные площадки, зоны отдыха и пешеходные дорожки, уточнили в пресс-службе республиканского правительства.
По состоянию на март текущего года, объект был готов на 90 процентов, сообщал ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Строить здание общежития площадью более 9 тысяч "квадратов" начали еще весной 2024 года. Новое здание возводится с учетом современных стандартов качества и безопасности.
В Евпатории на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина" по поручению президента России строится один из крупнейших в стране детских реабилитационных центров общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Лечение там смогут проходить одновременно 450 пациентов с болезнями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и прочими заболеваниями.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
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