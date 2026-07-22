https://crimea.ria.ru/20260722/v-belgorodskoy-oblasti-ukhodit-v-otstavku-glava-shebekinskogo-okruga-1157893734.html
В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа
В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа
Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев покидает свой пост. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T21:10
2026-07-22T21:10
2026-07-22T21:10
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кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев покидает свой пост. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.По его совам, новый руководитель будет определен с депутатами Совета. Ключевое требование к кандидатам – способность работать результативно в условиях приграничья.ВСУ не прекращают атаковать Белгородскую область. Так, сутками ранее киевский режим 153 раза атаковал территорию региона, 9 человек погибли и 77 ранены, сообщал Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянииВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погибГладков назначен послом России в Абхазии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, александр шуваев, кадровые перестановки
В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа
Глава Шебекинского округа Белгородской области Гриднев покидает пост – губернатор