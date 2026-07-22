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В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа
В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа
Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев покидает свой пост. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T21:10
2026-07-22T21:10
новости
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
александр шуваев
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев покидает свой пост. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.По его совам, новый руководитель будет определен с депутатами Совета. Ключевое требование к кандидатам – способность работать результативно в условиях приграничья.ВСУ не прекращают атаковать Белгородскую область. Так, сутками ранее киевский режим 153 раза атаковал территорию региона, 9 человек погибли и 77 ранены, сообщал Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянииВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погибГладков назначен послом России в Абхазии
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, александр шуваев, кадровые перестановки
В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа

Глава Шебекинского округа Белгородской области Гриднев покидает пост – губернатор

21:10 22.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев покидает свой пост. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"Глава Шебекинского округа Андрей Николаевич Гриднев покидает свой пост. Атаки на округ усилились, обстрелы и удары БПЛА становятся интенсивнее. В таких условиях команда на месте должна работать без права на ошибку. К Андрею Николаевичу претензий нет, но безопасность жителей для меня важнее любых других соображений", – написал Шуваев в своем канале в МАКС.
По его совам, новый руководитель будет определен с депутатами Совета. Ключевое требование к кандидатам – способность работать результативно в условиях приграничья.
ВСУ не прекращают атаковать Белгородскую область. Так, сутками ранее киевский режим 153 раза атаковал территорию региона, 9 человек погибли и 77 ранены, сообщал Шуваев.
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НовостиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьАлександр ШуваевКадровые перестановки
 
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