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В Бахчисарайском районе спасатели эвакуировали мать с ребенком из горной местности - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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В Бахчисарайском районе спасатели эвакуировали мать с ребенком из горной местности
В Бахчисарайском районе спасатели эвакуировали мать с ребенком из горной местности - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Бахчисарайском районе спасатели эвакуировали мать с ребенком из горной местности
Сотрудники МЧС Крыма оказали помощь матери с дочерью вблизи Юсуповского озера в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T11:30
2026-07-22T11:30
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мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Крыма оказали помощь матери с дочерью вблизи Юсуповского озера в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.На помощь прибыли сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-СПАС". Девочку с матерью доставили в село Соколиное, где передали медработникам.Ранее пятеро взрослых и двое детей застряли на автомобилях в грязевой ловушке в Ленинском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка заблудилась на Большой севастопольской тропе900 "боевых" выездов совершили сотрудники "КРЫМ-СПАС" с начала годаВ Крыму трое туристок застряли в горах
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крым, новости крыма, мчс крыма, бахчисарайский район, дети
В Бахчисарайском районе спасатели эвакуировали мать с ребенком из горной местности

Крымские спасатели эвакуировали мать с ребенком из горной местности под Бахчисараем

11:30 22.07.2026
 
Вид на Качинскую долину и гору Кыз-куме
Вид на Качинскую долину и гору Кыз-куме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС Крыма оказали помощь матери с дочерью вблизи Юсуповского озера в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
"Вечером 21 июля поступила информация о том, что в районе Юсуповского озера несовершеннолетнему стало плохо. Требуется эвакуация ребенка из горно-лесной зоны", - рассказали спасатели.
На помощь прибыли сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-СПАС". Девочку с матерью доставили в село Соколиное, где передали медработникам.
Ранее пятеро взрослых и двое детей застряли на автомобилях в грязевой ловушке в Ленинском районе Крыма.
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КрымНовости КрымаМЧС КрымаБахчисарайский райондети
 
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