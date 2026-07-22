https://crimea.ria.ru/20260722/v-armavire-posle-naleta-bespilotnikov-pylaet-neftebaza-1157859952.html
В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза
В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза
На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T06:29
2026-07-22T06:29
2026-07-22T06:30
армавир
краснодарский край
атаки всу
пожар
нефтебаза
новости сво
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157859839_0:0:1240:698_1920x0_80_0_0_d88eddd0c68b827d91a7d87d588565b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в администрации города.На месте происшествия работают экстренные службы. Для ликвидации последствий привлечены девять единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России. Ведутся работы по локализации возгорания и недопущению дальнейшего распространения огня. В ночь на среду ВСУ также атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилищаВСУ ударили по автовокзалу в Запорожской области – ранены два человекаВ ЛНР дрон залетел в жилой дом – ранены двое детей и взрослых
армавир
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157859839_155:0:1086:698_1920x0_80_0_0_4069cf817906a5233a1943d6ef3a3a4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армавир, краснодарский край, атаки всу, пожар, нефтебаза, новости сво, происшествия
В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза
В Армавире после налета беспилотников ВСУ горит нефтебаза на 800 "Квадратах"
06:29 22.07.2026 (обновлено: 06:30 22.07.2026)