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В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза
В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза - РИА Новости Крым, 22.07.2026
В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза
На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T06:29
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армавир
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в администрации города.На месте происшествия работают экстренные службы. Для ликвидации последствий привлечены девять единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России. Ведутся работы по локализации возгорания и недопущению дальнейшего распространения огня. В ночь на среду ВСУ также атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилищаВСУ ударили по автовокзалу в Запорожской области – ранены два человекаВ ЛНР дрон залетел в жилой дом – ранены двое детей и взрослых
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армавир, краснодарский край, атаки всу, пожар, нефтебаза, новости сво, происшествия
В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза

В Армавире после налета беспилотников ВСУ горит нефтебаза на 800 "Квадратах"

06:29 22.07.2026 (обновлено: 06:30 22.07.2026)
 
© Администрация города АрмавираТушение пожара
Тушение пожара
© Администрация города Армавира
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в администрации города.
"Сегодня Армавир пережил одну из самых масштабных атак: нефтебаза в Северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотных аппаратов. В результате удара на территории объекта произошел пожар, его площадь достигла порядка 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы. Для ликвидации последствий привлечены девять единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России.
Ведутся работы по локализации возгорания и недопущению дальнейшего распространения огня.
В ночь на среду ВСУ также атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек.
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