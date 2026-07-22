https://crimea.ria.ru/20260722/v-armavire-posle-naleta-bespilotnikov-pylaet-neftebaza-1157859952.html

В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза

В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза - РИА Новости Крым, 22.07.2026

В Армавире после налета беспилотников пылает нефтебаза

На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T06:29

2026-07-22T06:29

2026-07-22T06:30

армавир

краснодарский край

атаки всу

пожар

нефтебаза

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в администрации города.На месте происшествия работают экстренные службы. Для ликвидации последствий привлечены девять единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России. Ведутся работы по локализации возгорания и недопущению дальнейшего распространения огня. В ночь на среду ВСУ также атаковали беспилотниками складские помещения на Кубани и в Ставропольском крае, по предварительным данным, пострадали семь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилищаВСУ ударили по автовокзалу в Запорожской области – ранены два человекаВ ЛНР дрон залетел в жилой дом – ранены двое детей и взрослых

армавир

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армавир, краснодарский край, атаки всу, пожар, нефтебаза, новости сво, происшествия