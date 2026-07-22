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Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день

Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день

Террористические удары киевского режима по Ялте и горящие склады Wildberries на Ставрополье и Кубани. Продвижение армии РФ в зоне спецоперации и удары по... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T23:07

2026-07-22T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Террористические удары киевского режима по Ялте и горящие склады Wildberries на Ставрополье и Кубани. Продвижение армии РФ в зоне спецоперации и удары по портовой инфраструктуре Украины. Заявления президента России Владимира Путина о топливном рынке и ситуации в экономике страны. Новый главком генштаба ВСУ Игорь Скибюк. Уход из Украины крупнейшей международной морской компании.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на Ялту и другие городаПри ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек – состояние троих оценивается как тяжелое. Всего госпитализированы семеро пострадавших, состояние тяжелых пациентов стабилизировано. В атакованном доме выгорели 7 квартир, частично обрушился фасад дома, спасатели эвакуировали 350 человек. На Южном берегу Крыма из-за атаки ВСУ без света осталась часть населенных пунктов. В Ялте открыты Центры содействия населению.Также в ночь на среду ВСУ атаковали Севастополь и другие регионы РФ – всего за ночь ликвидировали 242 беспилотника над 16-ю регионами, а в течение дня – 80. В том числе Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, из-за чего погиб сотрудник. Позже власти сообщили, что количество погибших после ночной атаки ВСУ на Кубань увеличилось до двух человек, еще трое находятся в больницах. Режим ЧС ввели в двух округах Краснодара.Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.Продвижение Армии РФРоссийские военные за сутки освободили еще два населенных пункта: Артельное в Запорожской и Благодатное в Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях фронта уничтожены еще 1270 боевиков ВСУ, 13 бронемашин, 83 единицы военной техники, 808 БПЛА, 15 оружий полевой артиллерии и минометов.Также Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ.В течение дня Вооруженными силами РФ было продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУПутин о топливном рынке и экономикеТрудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Как отметил президент, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 миллиардов рублей. ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос и сегодня находится в позитивной зоне – 0,3%. Доходы бюджета, не связанные с нефтегазовой отраслью, во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года, отметил российский лидер.Также в рамках совещания президент поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов.Новый главком генштаба ВСУНовым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его информации бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут и дальше "служить защите государства". Приоритетом оборонных задач Украины Зеленский назвал мобилизацию.Украина без судоходстваКрупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области, сообщили в среду украинские СМИ со ссылкой на заявление компании. Предназначенные для захода и разгрузки на Украине суда перенаправляют в румынский порт Констанца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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