Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260722/udar-vsu-po-mnogoetazhke-v-yalte-i-rezhim-chs-v-krasnodare-glavnoe-za-den-1157892214.html
Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день
Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день
Террористические удары киевского режима по Ялте и горящие склады Wildberries на Ставрополье и Кубани. Продвижение армии РФ в зоне спецоперации и удары по... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T23:07
2026-07-22T23:07
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
россия
в мире
главное за день
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153312180_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_70c56e634115ea5206233ecca28aa142.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Террористические удары киевского режима по Ялте и горящие склады Wildberries на Ставрополье и Кубани. Продвижение армии РФ в зоне спецоперации и удары по портовой инфраструктуре Украины. Заявления президента России Владимира Путина о топливном рынке и ситуации в экономике страны. Новый главком генштаба ВСУ Игорь Скибюк. Уход из Украины крупнейшей международной морской компании.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на Ялту и другие городаПри ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек – состояние троих оценивается как тяжелое. Всего госпитализированы семеро пострадавших, состояние тяжелых пациентов стабилизировано. В атакованном доме выгорели 7 квартир, частично обрушился фасад дома, спасатели эвакуировали 350 человек. На Южном берегу Крыма из-за атаки ВСУ без света осталась часть населенных пунктов. В Ялте открыты Центры содействия населению.Также в ночь на среду ВСУ атаковали Севастополь и другие регионы РФ – всего за ночь ликвидировали 242 беспилотника над 16-ю регионами, а в течение дня – 80. В том числе Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, из-за чего погиб сотрудник. Позже власти сообщили, что количество погибших после ночной атаки ВСУ на Кубань увеличилось до двух человек, еще трое находятся в больницах. Режим ЧС ввели в двух округах Краснодара.Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.Продвижение Армии РФРоссийские военные за сутки освободили еще два населенных пункта: Артельное в Запорожской и Благодатное в Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях фронта уничтожены еще 1270 боевиков ВСУ, 13 бронемашин, 83 единицы военной техники, 808 БПЛА, 15 оружий полевой артиллерии и минометов.Также Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ.В течение дня Вооруженными силами РФ было продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУПутин о топливном рынке и экономикеТрудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Как отметил президент, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 миллиардов рублей. ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос и сегодня находится в позитивной зоне – 0,3%. Доходы бюджета, не связанные с нефтегазовой отраслью, во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года, отметил российский лидер.Также в рамках совещания президент поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов.Новый главком генштаба ВСУНовым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его информации бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут и дальше "служить защите государства". Приоритетом оборонных задач Украины Зеленский назвал мобилизацию.Украина без судоходстваКрупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области, сообщили в среду украинские СМИ со ссылкой на заявление компании. Предназначенные для захода и разгрузки на Украине суда перенаправляют в румынский порт Констанца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260722/tri-goda-nazad-pogib-voenkor-ria-novosti-rostislav-zhuravlev--pamyati-zhurnalista-1157883898.html
https://crimea.ria.ru/20260722/status-veterana-boevykh-deystviy-ustanovlen-11-kategoriyam-uchastnikov-svo-1157885556.html
https://crimea.ria.ru/20260722/gosduma-vvela-ogranicheniya-dlya-skryvayuschikhsya-ot-nakazaniya-relokantov-1157882780.html
https://crimea.ria.ru/20260722/na-ukraine-snova-pravit-bal-chernaya-rada-chem-eto-obernetsya-dlya-rossii-1157872151.html
https://crimea.ria.ru/20260722/vas-mozhno-ubivat-chto-rasskazali-zhiteli-konstantinovki-o-boevikakh-vsu-1157875972.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153312180_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_92c48b01b7f60b9225193768243b6d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день
Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день

Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре после атаки Киева – главное за день

23:07 22.07.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРассвет над Ялтой
Рассвет над Ялтой
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Террористические удары киевского режима по Ялте и горящие склады Wildberries на Ставрополье и Кубани. Продвижение армии РФ в зоне спецоперации и удары по портовой инфраструктуре Украины. Заявления президента России Владимира Путина о топливном рынке и ситуации в экономике страны. Новый главком генштаба ВСУ Игорь Скибюк. Уход из Украины крупнейшей международной морской компании.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на Ялту и другие города

При ночном ударе беспилотников ВСУ по Ялте ранены 17 человек – состояние троих оценивается как тяжелое. Всего госпитализированы семеро пострадавших, состояние тяжелых пациентов стабилизировано. В атакованном доме выгорели 7 квартир, частично обрушился фасад дома, спасатели эвакуировали 350 человек. На Южном берегу Крыма из-за атаки ВСУ без света осталась часть населенных пунктов. В Ялте открыты Центры содействия населению.
Также в ночь на среду ВСУ атаковали Севастополь и другие регионы РФ – всего за ночь ликвидировали 242 беспилотника над 16-ю регионами, а в течение дня – 80. В том числе Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке. Утром губернатор региона сообщил, что в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, из-за чего погиб сотрудник. Позже власти сообщили, что количество погибших после ночной атаки ВСУ на Кубань увеличилось до двух человек, еще трое находятся в больницах. Режим ЧС ввели в двух округах Краснодара.
Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что были атакованы логистические комплексы компании.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
16:52
Три года назад погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев – памяти журналиста

Продвижение Армии РФ

Российские военные за сутки освободили еще два населенных пункта: Артельное в Запорожской и Благодатное в Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях фронта уничтожены еще 1270 боевиков ВСУ, 13 бронемашин, 83 единицы военной техники, 808 БПЛА, 15 оружий полевой артиллерии и минометов.
Также Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары и поразили в море суда, а также военные объекты, портовую инфраструктуру и логистический центр в Одессе, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения для ВСУ.
В течение дня Вооруженными силами РФ было продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ
Участник СВО
18:45
Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО

Путин о топливном рынке и экономике

Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Как отметил президент, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 миллиардов рублей. ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос и сегодня находится в позитивной зоне – 0,3%. Доходы бюджета, не связанные с нефтегазовой отраслью, во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года, отметил российский лидер.
Также в рамках совещания президент поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
15:34
Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов

Новый главком генштаба ВСУ

Новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его информации бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут и дальше "служить защите государства". Приоритетом оборонных задач Украины Зеленский назвал мобилизацию.
Владимир Зеленский проводит совещание с военными
14:11
На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России

Украина без судоходства

Крупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области, сообщили в среду украинские СМИ со ссылкой на заявление компании. Предназначенные для захода и разгрузки на Украине суда перенаправляют в румынский порт Констанца.
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
13:19
"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовостиРоссияВ миреГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Удар ВСУ по многоэтажке в Ялте и режим ЧС в Краснодаре: главное за день
22:52Из России выдворили более 360 враждебных иностранных организаций
22:41Какое топливо будет в свободной продаже в Севастополе 23 июля
22:21Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои склады
22:04Крымский мост: обстановка на объекте вечером 22 июля
21:52Прятались в катакомбах: штурмовики зачистили укрепленный пункт ВСУ
21:39На Украине хотят поднять в 100 раз штрафы за русскую музыку в кафе
21:22Промышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризису
21:10В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округа
20:54Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей
20:41В Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95%
20:27Над Крымом и еще двум регионами РФ уничтожили еще 80 беспилотников
20:23Мобильные огневые группы отряда "Барс" готовят в Рязанской области
20:11На Севастополь обрушится сильный дождь с грозой
19:54Новости Ялты: состояние пострадавших после удара ВСУ стабилизировали
19:39Европа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары
19:21ВС РФ ударили еще по двум сухогрузам в портах Одессы и Черноморска
19:10Первая на Олимпе: гимнастка Мария Гороховская родом из Евпатории
18:52Происшествие на пляже в Севастополе: подростка эвакуировали на двух катерах
18:45Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО
Лента новостейМолния