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Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин
Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин
Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T13:25
2026-07-22T13:25
2026-07-22T13:36
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.Как отметил президент, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 миллиардов рублей.Он также отметил, что ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос и сегодня находится в позитивной зоне – 0,3%. Доходы бюджета, не связанные с нефтегазовой отраслью, во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года, отметил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистрыСитуация с логистикой в Крыму стабилизируется – экспертРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям
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владимир путин (политик), новости, топливо, дефицит топлива в крыму, экономика
Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин
Трудности на топливном рынке РФ не могут повлиять на общую картину в экономике – Путин
13:25 22.07.2026 (обновлено: 13:36 22.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
"Состояние отечественной экономики, ее ключевых отраслей устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику", - сказал глава государства.
Как отметил президент, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 миллиардов рублей.
Он также отметил, что ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос и сегодня находится в позитивной зоне – 0,3%.
"Всего за первые пять месяцев пять месяцев текущего года прирост (ВВП – ред.) составил 0,2%", - уточнил Путин.
Доходы бюджета, не связанные с нефтегазовой отраслью, во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года, отметил российский лидер.
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