https://crimea.ria.ru/20260722/trudnosti-na-toplivnom-rynke-nosyat-vremennyy-kharakter--putin--1157876825.html

Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин

Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин

Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T13:25

2026-07-22T13:25

2026-07-22T13:36

владимир путин (политик)

новости

топливо

дефицит топлива в крыму

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.Как отметил президент, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 миллиардов рублей.Он также отметил, что ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос и сегодня находится в позитивной зоне – 0,3%. Доходы бюджета, не связанные с нефтегазовой отраслью, во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года, отметил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистрыСитуация с логистикой в Крыму стабилизируется – экспертРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, топливо, дефицит топлива в крыму, экономика