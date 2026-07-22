Рейтинг@Mail.ru
Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260722/trudnosti-na-toplivnom-rynke-nosyat-vremennyy-kharakter--putin--1157876825.html
Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин
Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин
Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T13:25
2026-07-22T13:36
владимир путин (политик)
новости
топливо
дефицит топлива в крыму
экономика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f29909e13ecbe011c6d7ea3cad0c6fc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.Как отметил президент, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 миллиардов рублей.Он также отметил, что ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос и сегодня находится в позитивной зоне – 0,3%. Доходы бюджета, не связанные с нефтегазовой отраслью, во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года, отметил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистрыСитуация с логистикой в Крыму стабилизируется – экспертРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_0bf8c87abc0ca1baef24c8be121afc49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, топливо, дефицит топлива в крыму, экономика
Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин

Трудности на топливном рынке РФ не могут повлиять на общую картину в экономике – Путин

13:25 22.07.2026 (обновлено: 13:36 22.07.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
"Состояние отечественной экономики, ее ключевых отраслей устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику", - сказал глава государства.
Как отметил президент, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 миллиардов рублей.
Он также отметил, что ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос и сегодня находится в позитивной зоне – 0,3%.
"Всего за первые пять месяцев пять месяцев текущего года прирост (ВВП – ред.) составил 0,2%", - уточнил Путин.
Доходы бюджета, не связанные с нефтегазовой отраслью, во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года, отметил российский лидер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры
Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт
Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям
 
Владимир Путин (политик)НовостиТопливоДефицит топлива в КрымуЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34Госдума ввела ограничения для скрывающихся от наказания релокантов
15:25Новости Краснодара: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 16
15:16Треть заемщиков ВТБ с просрочкой выбирают финансовое урегулирование
15:09Крымский мост сейчас - ситуация на 15 часов
14:52Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
14:29Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
14:11На Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России
13:58В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка
13:48Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в России
13:38Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
13:37Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионов
13:25Трудности на топливном рынке носят временный характер – Путин
13:19"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУ
13:06Выгорело 7 квартир: что происходит в Ялте после ночной атаки беспилотников ВСУ
12:56На пожаре в многоэтажке Феодосии погиб человек
12:46Зеленский назвал имя нового начальника генштаба ВСУ
12:39ВСУ атаковали многоэтажку в Ялте - ранены 17 человек
12:29Более тысячи детей примут участие в летней программе Нового Херсонеса
12:20Из-за пожара на складах в Краснодаре людей призвали не выходить на улицу
12:10Олегу Газманову – 75
Лента новостейМолния