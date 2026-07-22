https://crimea.ria.ru/20260722/tri-goda-nazad-pogib-voenkor-ria-novosti-rostislav-zhuravlev--pamyati-zhurnalista-1157883898.html

Три года назад погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев – памяти журналиста

Три года назад погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев – памяти журналиста - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Три года назад погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев – памяти журналиста

Ровно три года назад – 22 июля 2023 года – при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области погиб... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T16:52

2026-07-22T16:52

2026-07-22T16:52

память

журналистика

герои сво

военкор риа новости ростислав журавлев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ровно три года назад – 22 июля 2023 года – при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Погиб всего спустя четыре дня после дня своего рождения. В 2026 году ему исполнилось бы 37 лет.В первые дни СВО отправился в зону боевых действийРостислав начал карьеру журналиста в 2012 году, после срочной службы в Вооруженных силах России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске, на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля он погиб при обстреле кассетными боеприпасами ВСУ. Президент России Владимир Путин 27 июля наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также его посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью"."Парень с нашего двора"О Ростиславе сняли документальный фильм "Парень с нашего двора". Лента, созданная продюсером РИА Новости Инной Танашевой, включает материалы, снятые в первый год СВО: моменты, которые запечатлел либо сам Ростислав, либо его коллеги.Картину неоднократно показывали в рамках международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев", также она была удостоена гран-при международного кинофестиваля ZILANT в Казани. Позже фильм получил почетный диплом международного фестиваля журналистики "14th Global Festival of Journalism & AVGC - 2026" в Индии.Мог бы состояться в литературе18 июля 2026 года родные и коллеги Ростислава пришли на Широкореченское кладбище в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. По словам мамы военкора Людмилы Журавлевой, собираться у памятника сыну теперь стало традицией. "Многое не успел... Но стал известным, даже бы сказала прославленным военкором за полтора года СВО", – отметила она.Людмила Журавлева рассказала, что сын прошел и другие горячие точки, но это было подготовкой к работе на СВО. По словам матери, Ростислав писал стихи и мог бы состояться в литературе."То, как ты показывал войну, было понятно для всех… За такой короткий период ты удостоился звания "Золотое перо" Союза журналистов. Многие идут к этому годами и десятилетиями. А у тебя это произошло очень быстро, люди полюбили твой талант, и это звание ты получил очень естественным и правильным образом", – отметил заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, журналистика, герои сво, военкор риа новости ростислав журавлев