https://crimea.ria.ru/20260722/toplivnye-aferisty-sevastopoltsy-otdali-moshennikam-100-tysyach-rubley-1157869952.html

Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей

Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей

Дистанционные мошенники обманули двоих жителей Севастополя при покупке бензина через мессенджер. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T20:54

2026-07-22T20:54

2026-07-22T20:54

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

бензин

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766602_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_af5f9df940dd25b637dd7dfcf7f6025a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,22 июл - РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники обманули двоих жителей Севастополя при покупке бензина через мессенджер. Об этом сообщили в полиции города.По информации правоохранителей, 34-летний мужчина в одном из мессенджеров наткнулся на объявление о продаже бензина. Мужчина перевел "продавцу" 3 750 рублей. Однако после получения денег лжепродавец перестал выходить на связь.Более крупную сумму потерял 49-летний севастополец. Кум посоветовал ему номер знакомого, который якобы занимается поставками дизельного топлива. Договорившись обо всех условиях, он перевел на счет продавца 98 тысяч рублей. После получения денег мошенник исчез.По словам полицейских, приобретая бензин или дизель с рук, покупатель рискует не только потерять деньги, но и получить некачественный товар. Недобросовестные продавцы могут подмешивать примеси для увеличения объема, что приведет к серьезной поломке двигателя и дорогостоящему ремонту, заключили в МВД.Ранее двое севастопольцев за сутки отдали мошенникам почти 90 тысяч рублей, пытаясь купить бензин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделюМошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, бензин, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму