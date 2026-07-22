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Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей
Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей
Дистанционные мошенники обманули двоих жителей Севастополя при покупке бензина через мессенджер. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T20:54
2026-07-22T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ,22 июл - РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники обманули двоих жителей Севастополя при покупке бензина через мессенджер. Об этом сообщили в полиции города.По информации правоохранителей, 34-летний мужчина в одном из мессенджеров наткнулся на объявление о продаже бензина. Мужчина перевел "продавцу" 3 750 рублей. Однако после получения денег лжепродавец перестал выходить на связь.Более крупную сумму потерял 49-летний севастополец. Кум посоветовал ему номер знакомого, который якобы занимается поставками дизельного топлива. Договорившись обо всех условиях, он перевел на счет продавца 98 тысяч рублей. После получения денег мошенник исчез.По словам полицейских, приобретая бензин или дизель с рук, покупатель рискует не только потерять деньги, но и получить некачественный товар. Недобросовестные продавцы могут подмешивать примеси для увеличения объема, что приведет к серьезной поломке двигателя и дорогостоящему ремонту, заключили в МВД.Ранее двое севастопольцев за сутки отдали мошенникам почти 90 тысяч рублей, пытаясь купить бензин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделюМошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, бензин, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Топливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей

Жители Севастополя лишились 100 тысяч рублей при попытке купить бензин у аферистов

20:54 22.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоИгрушечный автомобиль
Игрушечный автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ,22 июл - РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники обманули двоих жителей Севастополя при покупке бензина через мессенджер. Об этом сообщили в полиции города.

"Всего за сутки сразу двое жителей Севастополя пополнили кошельки дистанционных аферистов, доверившись незнакомцам при покупке горючего", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 34-летний мужчина в одном из мессенджеров наткнулся на объявление о продаже бензина. Мужчина перевел "продавцу" 3 750 рублей. Однако после получения денег лжепродавец перестал выходить на связь.
Более крупную сумму потерял 49-летний севастополец. Кум посоветовал ему номер знакомого, который якобы занимается поставками дизельного топлива. Договорившись обо всех условиях, он перевел на счет продавца 98 тысяч рублей. После получения денег мошенник исчез.
По словам полицейских, приобретая бензин или дизель с рук, покупатель рискует не только потерять деньги, но и получить некачественный товар. Недобросовестные продавцы могут подмешивать примеси для увеличения объема, что приведет к серьезной поломке двигателя и дорогостоящему ремонту, заключили в МВД.
Ранее двое севастопольцев за сутки отдали мошенникам почти 90 тысяч рублей, пытаясь купить бензин.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяБензинТопливо в КрымуДефицит топлива в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
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