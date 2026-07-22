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Свободную продажу топлива в Севастополе отменили

Свободную продажу топлива в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Свободную продажу топлива в Севастополе отменили

В Севастополе на заправках "АТАН" отменили свободную продажу топлива. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T10:09

2026-07-22T10:09

2026-07-22T10:09

азс

топливо

топливо в крыму

севастополь

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на заправках "АТАН" отменили свободную продажу топлива. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Накануне вечером губернатор сообщал, что в среду в свободной продаже будет один вид топлива – АИ-100 (40 литров), и что его можно приобрести без QR-кода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливоРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриямФАС завела 15 дел против участников топливного рынка

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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