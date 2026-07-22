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Свободную продажу топлива в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Свободную продажу топлива в Севастополе отменили
Свободную продажу топлива в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Свободную продажу топлива в Севастополе отменили
В Севастополе на заправках "АТАН" отменили свободную продажу топлива. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T10:09
2026-07-22T10:09
азс
топливо
топливо в крыму
севастополь
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на заправках "АТАН" отменили свободную продажу топлива. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Накануне вечером губернатор сообщал, что в среду в свободной продаже будет один вид топлива – АИ-100 (40 литров), и что его можно приобрести без QR-кода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливоРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриямФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
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4.7
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азс, топливо, топливо в крыму, севастополь, дефицит топлива в крыму
Свободную продажу топлива в Севастополе отменили

В Севастополе на заправках отменили свободную продажу топлива

10:09 22.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на заправках "АТАН" отменили свободную продажу топлива. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Уважаемые севастопольцы! На заправках "АТАН" сегодня свободной продажи топлива не будет", - написал он в МАКС.
Накануне вечером губернатор сообщал, что в среду в свободной продаже будет один вид топлива – АИ-100 (40 литров), и что его можно приобрести без QR-кода.
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АЗСТопливоТопливо в КрымуСевастопольДефицит топлива в Крыму
 
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