https://crimea.ria.ru/20260722/status-veterana-boevykh-deystviy-ustanovlen-11-kategoriyam-uchastnikov-svo-1157885556.html

Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО

Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО - РИА Новости Крым, 22.07.2026

Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО

Сегодня в России статус ветерана боевых действий установлен для 11 категорий участников специальной военной операции. Об этом заявил председатель Комитета по... РИА Новости Крым, 22.07.2026

2026-07-22T18:45

2026-07-22T18:45

2026-07-22T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Сегодня в России статус ветерана боевых действий установлен для 11 категорий участников специальной военной операции. Об этом заявил председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Госдумы 22 июля, рассказывая об итогах работы возглавляемого им комитета.По его словам, законодательно урегулированы вопросы с дополнительным оплачиваемым отпуском для различных категорий участников СВО, поддержкой вдов ветеранов боевых действий, возможностью ветеранов боевых действий более гибко пользоваться предоставляемыми им льготами, с защитой трудовых прав бойцов и их родных и другие.Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях на СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧСВетеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты КрымаДети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса

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