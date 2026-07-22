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Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО
Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО - РИА Новости Крым, 22.07.2026
Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО
Сегодня в России статус ветерана боевых действий установлен для 11 категорий участников специальной военной операции. Об этом заявил председатель Комитета по... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T18:45
2026-07-22T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Сегодня в России статус ветерана боевых действий установлен для 11 категорий участников специальной военной операции. Об этом заявил председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Госдумы 22 июля, рассказывая об итогах работы возглавляемого им комитета.По его словам, законодательно урегулированы вопросы с дополнительным оплачиваемым отпуском для различных категорий участников СВО, поддержкой вдов ветеранов боевых действий, возможностью ветеранов боевых действий более гибко пользоваться предоставляемыми им льготами, с защитой трудовых прав бойцов и их родных и другие.Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях на СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧСВетеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты КрымаДети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса
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Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО

Статус ветерана боевых действий установлен для 11 категорий участников СВО – Госдума

18:45 22.07.2026
 
Участник СВО
Участник СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Сегодня в России статус ветерана боевых действий установлен для 11 категорий участников специальной военной операции. Об этом заявил председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Госдумы 22 июля, рассказывая об итогах работы возглавляемого им комитета.

"В закон о ветеранах было внесено уже 21 изменение... Статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО", – сказал Нилов.

По его словам, законодательно урегулированы вопросы с дополнительным оплачиваемым отпуском для различных категорий участников СВО, поддержкой вдов ветеранов боевых действий, возможностью ветеранов боевых действий более гибко пользоваться предоставляемыми им льготами, с защитой трудовых прав бойцов и их родных и другие.
"По итогам работы мы выйдем на принятие 183 законов, тем самым сформировав правовую основу обеспечения СВО, оказания помощи солдатам, офицерам, их близким", – подчеркнул в свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, устанавливающий сокращенную 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии, которые получили инвалидность в результате участия в боевых действиях на СВО.
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